فوائد قد لا تعرفها.. ماذا يحدث لصحة الرجل الجنسية عند تناول الجزر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الجزر من الخضروات التي يحب كثيرون تناوله أو إضافته إلى السلطات، نظرًا لمذاقه المميز، واحتوائه على عديد من العناصر الغذائية والفيتامينات الضرورية للجسم.

لكن هناك بعض الفوائد الصحية التي يقدمها للرجل، نذكرها لكم وفقًا لما جاء في موقع "Thehealthsite".

- زيادة عدد الحيوانات المنوية:

نظرًا لأنه غني بمضادات الأكسدة وفيتامين E والبيتا كاروتين، ما يساعد على زيادة عدد الحيوانات المنوية، وتحسين القد الجنسية لدى الرجال.

- علاج ضعف الانتصاب:

مع تقدم الرجل في العمر، يعاني الضعف الجنسي، لذا يساهم تناول الجزر الذي يحتوي على كمية وفيرة من البوتاسيوم وفيتامين E، ومضادات الأكسدة في مكافحة أعراض ضعف الانتصاب.

- يحافظ على صحة غدة البروستاتا:

الرجال الذين يستهلكون كمية كافية من فيتامين أ ومضادات الأكسدة الموجودة في الجزر، لديهم خطر أقل للإصابة بسرطان البروستاتا.

- تسهيل حركة الأمعاء:

الجزر غني بالألياف ويساعد على تسهيل حركة الأمعاء، ما يساهم في منع الإمساك.

- بطء عملية الشيخوخة:

مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في الجزر، تمنح الرجل توهجًا للبشرة، وتجعله يبدو أصغر سناً من عمرهم الفعلي.

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