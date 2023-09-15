الامارات | البرلمان السويسري يرفض حظر كبد «الأوز» و«البط»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رفض مجلس النواب السويسري، أمس، اقتراحاً بحظر استيراد كبد الأوز أو البط (الفواجرا)، وهو طعام فرنسي شهي يتم إعداده عن طريق إطعام «الأوز أو البط» قسراً لتسمين أكبادها.

ومع ذلك فرض البرلمان السويسري قيداً يقضي بوجوب تصنيف الكبد المسمن عن طريق التغذية القسرية.

ويتم حظر إنتاج «الفواجرا» في العديد من البلدان، ومنها سويسرا، على أساس أن هذه الطريقة قاسية، كما أن استيراد هذا الطعام ممنوع في بعض البلدان، لكن الطعام يحظى بشعبية في غرب سويسرا، حيث يتحدثون الفرنسية.