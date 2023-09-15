الامارات | «شباب اللغة العربية»: تحديث اللغة يجب أن يكون «بحذر شديد»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا مجلس شباب اللغة العربية إلى مناقشة طُرُق اعتماد كلمات جديدة في المعاجم العربيَّة، وتحديدها وفق أُسس لغويَّة واضحة.

وجاء ذلك بعد القرار الأخير الذي اتخذه مجمع اللغة العربية بالقاهرة بإدراج كلمة «ترند» الإنجليزية مع عدد من الكلمات العربية الأصل في المعجم العربي، وذلك في سياق محاولاته لتطوير اللغة العربية وتكييفها مع التغيرات اللغوية والتقنيات الحديثة.

وأكَّد المجلس أهمية تحديث اللغة ومواكبتها للتغيرات في المجتمع، لكن مع الإشارة إلى أن يتم هذا التحديث بحذر شديد، وبمراعاة تأثيراته على هوية اللغة العربية وطبيعتها، وتجنُّب إدراج كلمات أجنبية إلى متنها من دون ضرورة لغوية قصوى، خصوصاً أن المجمع اللغوي بالقاهرة نفسه في أحد قراراته السابقة، أقرّ بحتمية حصر عملية تعريب الكلمات الأجنبية في حالات الضرورة، وذلك أيضاً في المجالات الفنية والعلمية.