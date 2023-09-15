الامارات | فرانك كابريو يلتقي طلبة «أميركية الشارقة»: الطريق غير ممهد بالذهب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شدد القاضي الأميركي الشهير فرانك كابريو خلال لقائه طلبة الجامعة الأميركية في الشارقة، أمس، على أن الأثر الذي يتركه الإنسان بعده أهم مما قد يفعله في الحياة. وجاءت زيارة القاضي كابريو إلى الجامعة، على هامش مشاركته في المنتدى الدولي الثاني عشر للاتصال الحكومي في الشارقة. ويلقب كابريو بـ«أفضل قاض في العالم» بسبب أحكامه الرحيمة التي أحدثت ضجة كبيرة على مستوى العالم، وعلى مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال كابريو في حديثه مع الطلبة خلال زيارته: «إن النهايات أهم من البدايات. عليكم بالدراسة بجد ثم الخروج إلى العالم. لا تستسلموا أبداً، فالمثابرة هي مفتاح النجاح، إن الطريق غير ممهد بالذهب لذلك إياكم والاستسلام».

وتطرق إلى نشأته، وهو المنحدر من عائلة مهاجرة متواضعة تؤمن بالقوة التحويلية للتعليم. وعمل كابريو في صغره في العديد من المهن من تلميع الأحذية، وبيع الصحف، إلى العمل في شاحنة حليب.

وقال: «كانت والدتي تقول يمكن للناس أن يأخذوا منك الكثير، إلا أن الشيء الوحيد الذي لا يمكن أن يسلبوه منك هو تعليمك. ما تفعلونه اليوم سيشكل مستقبلكم».

ولقيت زيارة القاضي كابريو حماسة شديدة بين الطلبة.