الامارات | أسبوع للمناخ في «متحف المستقبل»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم «متحف المستقبل» فعاليات «أسبوع مستقبل المناخ»، بالتعاون مع مؤسسة «فكر»، تزامناً مع «عام الاستدامة» واستعداد الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في دبي نوفمبر المقبل.

وتتضمن فعاليات الأسبوع من 26 إلى 30 سبتمبر الجاري، مؤتمراً رئيساً يشارك فيه وزراء في حكومة الإمارات، وشخصيات قيادية وحكومية ومؤسسات دولية، وخبراء عالميون في مجالات المناخ والاستدامة.

وتتضمن أجندة مؤتمر «أسبوع مستقبل المناخ» أيضاً، مجموعة من القصص الملهمة، والتجارب المتنوعة لعدد من المبدعين والمصممين والفنانين والكتّاب وصناع المحتوى.

كما تتضمن فعاليات الأسبوع ورش عمل للمهتمين بمجال الاستدامة وتغير المناخ، تنظمها أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وصندوق حي دبي للمستقبل، وشركاء آخرون، كما سيشهد الأسبوع عدداً من الفعاليات مثل «مهرجان أفلام المناخ» و«معرض صور المناخ».