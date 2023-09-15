الامارات | باحثون من «نيويورك أبوظبي» يطورون تقنية لعلاج الأورام بالضوء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت جامعة نيويورك أبوظبي في دراسة أجراها فريق من الباحثين في مختبر الدكتور مجذوب للفيزياء الحيوية، عن تحقيق تقدم كبير في مجال علاجات السرطان القائمة على الضوء.

ويتمثّل الإنجاز الجديد في تطوير مجموعة من جسيمات «النانوسفير» المتقدمة، المتوافقة حيوياً والقابلة للتحلل، والمستهدِفة للأورام، ودمجها مع علاج السرطان الفعال بواسطة الضوء، لتعزيز كفاءة المنهجيات العلاجية الحالية القائمة على الضوء.

وتوفر العلاجات غير الجراحية القائمة على الضوء، بما فيها العلاج الضوئي الديناميكي والعلاج الضوئي الحراري، بدائل آمنة وفعالة عن أساليب العلاج التقليدية للسرطان التي تشوبها العديد من المشكلات، مثل الآثار الجانبية ومضاعفات ما بعد العلاج.

ويعتمد العلاج الضوئي الديناميكي والعلاج الضوئي الحراري منهجيتين مختلفين لمهاجمة الأورام، إذ يستخدم الأول أشعة الليزر لتفعيل المُحسس الضوئي لتوليد مركبات الأكسجين التفاعلية، وهي مادة كيميائية شديدة التفاعل وسامة بالنسبة للخلايا السرطانية.

وأما في حالة العلاج الضوئي الحراري، فيقوم «العامل الحراري الضوئي» بتحويل الضوء الممتص إلى حرارة، ليؤدي الارتفاع الناتج في درجات الحرارة إلى تدمير أنسجة الورم بشكل جزئي أو كامل.

ونشر الفريق البحثي الورقة في مجلة «إيه سي إس نانو» العلمية تحت عنوان «استخدام جسيمات نانوسفير حمض السيليك المستجيبة لدرجة الحموضة في تطبيقات التصوير التشخيصي متعدد الوسائط والعلاج الضوئي الديناميكي والضوئي الحراري الموجه».