الامارات | "كلوب ميد" تطلق عروض عطلات تزلج وعطلات شاطئية حصرية للمسافرين من دول مجلس التعاون لشتاء 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 15 سبتمبر 2023

كشفت مجموعة كلوب ميد الرائدة على مستوى العالم في توفير العطلات الفاخرة والشاملة عبر ممثلها الحصري في دول مجلس التعاون الخليجي – دناتا للسفريات، عن مجموعة من العروض الرائعة لشتاء 2023 والتي تهدف لجذب المسافرين المتحمسين في المنطقة إلى أفضل ما تقدمه منتجعاتها الشاطئية ومنتجعات التزلج الشهيرة في جميع أنحاء العالم.

شهدت منطقة دول مجلس التعاون الخليجي زيادة كبيرة في الطلب على عطلات كلوب ميد، مدفوعة بتفضيل المسافرين المتزايد للقيمة المضافة والتجارب الغامرة التي تقدمها برامجها الشاملة. طوال عام 2022، ظهرت مواسم التزلج في أوروبا والعطلات الشاطئية في آسيا كاتجاهات رائجة بين المسافرين في المنطقة.

توفر كلوب ميد، عبر مقرها الرئيسي في فرنسا، مجموعة لا تُضاهى من منتجعات التزلج الواقعة في جبال الألب الفرنسية والسويسرية والإيطالية. وتشمل برامج العطلات الشاملة الإقامة وتناول الطعام ومجموعة غنية من الأنشطة والترفيه ودروس التزلج وتذاكر لاستخدام التلفريك والمزيد. بالإضافة إلى ذلك، تحظى باقات العطلات الشاطئية الشتوية من كلوب ميد بشعبية كبيرة في آسيا، حيث تعتبر بالي وبوكيت الوجهات الأكثر تفضيلاً، كما تبرز جزر المالديف وسيشيل وموريشيوس في منطقة المحيط الهندي كوجهات رئيسية للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي.

تستعد شركة الضيافة الفرنسية الشهيرة أيضاً لإطلاق حملة علامة تجارية مبتكرة مستوحاة من اتجاهات السفر المعاصرة التي تتراوح من السعي لتخفيف التوتر والقلق إلى تعزيز الروابط البشرية الهادفة. سيتم تقديم هذه الحملة عبر مجموعة متنوعة من الخبرات المقدمة ضمن شبكتها العالمية من المنتجعات.

ما هي العروض الجديدة لعام 2023؟

تقدم كلوب ميد يقدم عرضاً ترويجياً خاصاً بعنوان "من أجواء الخريف الساحرة إلى أراضي العجائب الشتوية"، وهو متاح حتى 18 سبتمبر 2023. يتميز هذا العرض بقيمة استثنائية لمواسم التزلج الشتوية 2023/2024 في فرنسا وإيطاليا وسويسرا، مع توفير يصل إلى 2,700 درهم للشخص على كل باقة من باقات العطلات.



خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023، سيتم تسليط الضوء على عروض السفر في اللحظة الأخيرة من "الصيف الهندي"، والتي تقدم قيمة رائعة لباقات العطلات الشاملة في بعض المنتجعات الشاطئية والجبلية الأكثر إثارة في العالم. في حين أن هذه الفترة غالباً ما تمثل الموسم المنخفض أو الموسم الأقل ازدحاماً للعديد من الوجهات، إلا أن الوعد بطقس أكثر برودة، وعدد أقل من الحشود، ومنتجعات من الدرجة الأولى يجعلها فرصة مثالية للغاية للسفر، بأسعار أكثر فعالية من حيث التكلفة. يمكن للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي الاطلاع على أحدث العروض من خلال دناتا للسفر.

أطلقت شركة الضيافة الفرنسية أحدث حملة لعلامتها التجارية، "روح الحرية"، والتي تهدف إلى خلق الوعي بعروض السفر الفريدة التي تقدمها، وهي تتمحور حول خمسة اتجاهات اجتماعية وسفر رئيسية: الرفاهية، وعدم المساومة على الجودة، والهروب من القلق، والسياحة المسؤولة، والروابط البشرية الهادفة. يمكن للمسافرين البحث عن هذه الموضوعات في أحدث إضافات المنتجعات إلى عروضها الشاملة. ويشمل ذلك تجارب مثل دروس الطهي الجماعية التايلاندية الشيّقة في بوكيت لتشجيع التفاعل البشري وصولاً إلى التركيز على الرفاهية في منتجع كلوب ميد كابيرا إيشيجاكي في اليابان والذي يركز على نمط حياة إيشيجاكي الفريد، وسط أحضان الطبيعة.

وقال جول رينو، مدير كلوب ميد: "هدفنا ليس مجرد تقديم الأنشطة التي يمكن للمسافرين المشاركة فيها في كلوب ميد، ولكن الأهم من ذلك، تسليط الضوء على كيفية تبني أسلوب حياة كلوب ميد بشكل كامل."

تعمل دناتا لخدمات التمثيل كموزع حصري لشركة كلوب ميد في دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2013، وهي مكرسة لتقريب تجربة كلوب ميد من المنطقة أكثر من أي وقت مضى. يتم تحقيق ذلك من خلال توفير أسعار حصرية وباقات مخصصة مصممة حصرياً للمسافرين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي.