متى يكون الحزن دليلا عن اكتئاب الشخص؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة

الاكتئاب اضطراب مزاجي يسبب الحزن وفقدان الاهتمام بالحياة، وقد يكون حادًا أو مزمنًا، وغالبًا ما يؤثر على الحياة اليومية.

وتشمل أعراض الاكتئاب بحسب الاستشاري النفسي إبراهيم مجدي، في تصريحه لـ"الخليج 365"، ما يلي:

- الشعور بالحزن الشديد دون سبب واضح، أو الشعور بالحزن المستمر.

- فقدان الاهتمام بالنشاطات التي كنت تستمتع بها، مثل العمل أو الهوايات أو العلاقات الاجتماعية.

- الشعور بانخفاض الطاقة أو التعب.

- مشاكل في النوم، مثل الأرق أو النعاس المفرط.

- فقدان الشهية أو الإفراط في الأكل.

- صعوبة التركيز أو اتخاذ القرارات.

- الشعور بالذنب أو اليأس.

- النظرة التشاؤمية لكل الأمور.

- الأفكار الانتحارية أو الرغبة في إيذاء النفس.

ويوضح الاستشاري النفسي، أن الاكتئاب اضطراب مزاجي يؤثر على كيمياء المخ، ويؤدي إلى انخفاض مستويات السيروتونين والناقلات العصبية الأخرى المسؤولة عن الحالة المزاجية.

ولفت إلى أنه غالبًا ما يكون العلاج الدوائي جزءًا مهمًا من علاج الاكتئاب، إذ يساعد على إعادة توازن كيمياء المخ وتخفيف الأعراض، ولكن هناك أيضًا علاجات غير دوائية قد تساعد في العلاج، مثل العلاج النفسي والسلوكي المعرفي.

وكشف أن الحزن الناتج عن مشكلات العمل أو فقدان حبيب لا يعد اكتئابا، إنما يُسمى مشاعر التفاعل مع الحدث تجعل الشخص يتكيف مع الوضع ويتقبله ويبحث عن حلول لها ويتعلم الصبر.

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