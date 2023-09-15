بيع بلوفر للأميرة ديانا بمليون دولار في مزاد علني.. يحمل رمزا خفيا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عرض مقتنيات وملابس المشاهير بالمزاد، أمور معتادة خاصة مع القادة والفنانون والمشاهير عموما في مختلف بلدان العالم، الذين يهتم محبيهم باقتناء مقتياتهم، من منازل أو لوحات أو ومجوهرات أو حتى ملابس خاصة بهم.

وخلال الساعات الماضية، تم بيع أشهر سترة «بلوفر» للأميرة الراحلة ديانا، بأكثر من مليون دولار، في مزاد أقامته دار «سوثبي» في نيويورك.

تفاصيل بلوفر الأميرة ديانا

تتميز السترة الشهيرة الخاصة بالأميرة ديانا، التي عُرضت في المزاد منذ أغسطس الماضي، بتصميمها الفريد، وتضم عديد من تشكيلات الخراف البيضاء، ويتوسطهما خروف أسود، على خلفية حمراء، وبيعت مقابل 1.14 مليون دولار.

متى ارتدت الأميرة ديانا السترة الشهيرة؟

ارتدت الأميرة ديانا السترة قبل أكثر من 40 عاما، تحديدًا خلال مباراة بولو، أُقيمت في يونيو 1981، بعد وقت قصير من خطبتها على الأمير تشارلز، ملك بريطاني الحالي.

وبحسب ما ذكرت «سكاي نيوز»، لم يتم الكشف عن هوية الفائز بشراء السترة حتى الآن.

رمز خفي في بلوفر الأميرة ديانا

كانت افتتحت المزايدة على السترة، تحديدًا في 31 أغسطس الماضي، وظل أعلى سعر وعرض مقدم لها أقل من 200 ألف دولار حتى الدقائق الأخيرة للمزاد، قبل أن تتخطى المليون دولار.

ووفقًا لـ«سكاي نيوز» قالت دار المزادات: «تم التأكد من أن السترة هي الأصلية التي ارتدتها الأميرة ديانا منذ أكثر من 40 عاما، إذ يعتقد كثيرون أن السترة تحمل رمزًا له معنى خفي، حيث زعم البعض إن الخروف الأسود الوحيد بين الخراف البيضاء يشير إلى وضع الأميرة في العائلة المالكة».

سترة الخروف هي الأعلى بين مقتنيات الأميرة ديانا

الجدير بالذكر إن قطعة الملابس البسيطة، حقتت سعرا أعلى من العديد من المتعلقات والمقتنيات الأخرى الخاصة بالأميرة الراحلة ديانا، والتي بيعت في مزادات خلال السنوات الأخيرة، وعلى رأسها سيارة الأميرة ديانا من طراز «فورد إسكورت» التي بُيعت مقابل 806 ألف دولار عام 2022.

قصة عرض السترة للمزاد.. وُجدت في الطابق العلوي من منزلها

وكانت سترة «الخروف الأسود»، الخاصة بالأميرة ديانا عُرضت للبيع في مزاد في أغسطس الماضي، بسعر تقديري وصل إلى 80 ألف دولار، وذلك خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 14 سبتمبر.

وكان السكرتير الخاص للأميرة الراحلة قد أعاد السترة إلى العلامة التجارية «وورم اند ووندرفل» حينها لإصلاح قطع بها، لكن العلامة التجارية أرسلت قطعة بديلة إلى الأميرة في ذلك الوقت، وهي القطعة التي ارتدتها ديانا والتُقطت لها بها بعض الصور في عام 1983، خلال مباراة البولو.

وعثرت جوانا أوزبورن، المؤسس المشارك لعلامة «وورم اند ووندرفل»، على السترة الأصلية في الغرفة العلوية بمنزلها في مارس.