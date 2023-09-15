خبير أبراج يتوقع نتيجة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

تتجه أنظار مشجعي كرة القدم العربية والإفريقية مساء الجمعة، إلى ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالمملكة العربية السعودية، والذي يستضيف مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي المصري، واتحاد العاصمة الجزائري.

وفي هذا الإطار نستعرض توقعات الأبراج في مواجهة الأهلي واتحاد العاصمة، حسبما يرى خبير الأبراج محمد صبحي في تصريح لـ"الخليج 365".

خبير الأبراج، يتوقع أن تتسم المباراة في البداية بالهدوء والتركيز من فريق الأهلي، ومحاولة استغلال الفرص.

لكنه فجّر مفاجأة في توقعاته بتقدم اتحاد العاصمة بإحراز هدف في مرمى الأهلي بالرغم من دفاعاته القوية، لكنه يرى أن السويسري مارسيل كولر سيتدخل سريعًا للسيطرة على المباراة.

وفي النهاية توقع "صبحي" فوز النادي الأهلي المصري بفارق هدفين ورفع كأس السوبر الإفريقي.

وتعد هذه المباراة، افتتاحية للموسم الجديد، حيث يخوضها الأهلي بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بينما اتحاد العاصمة بطل كأس الكونفدرالية.

ومن المنتظر أن تشهد هذه المباراة حضور جماهيري كبير، في ظل الشعبية الكبرى للنادي الأهلي في السعودية، ونفس الأمر للفريق الجزائري.

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