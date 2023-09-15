هل تعاني من الصداع النصفي؟ لا تتناول هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت الدكتورة "أولغا بويكو" رئيسة قسم الأعصاب بالمركز الفيدرالي للدماغ والتقنية العصبية، أن الأفوكادو والنبيذ الأحمر والجبن والشوكولاتة تسبب زيادة نوبات الصداع النصفي.

وأشارت الطبيبة أنه لا ينصح من يعاني من الصداع النصفي بتناول المنتجات المحتوية على "التيرامين"، وفق ما ذكرت صحيفة "إزفيستيا"

وأضافت: "هذه المنتجات تشمل الشوكولاتة والمكسرات والأفوكادو والنبيذ الأحمر وكذلك أنواع الجبن الصلبة، وذلك لأنها تزيد من شدة الحالة وتفاقمها".

ومن جانبها، تشير الدكتورة "مارينا تروبيتسينا"، إلى أن أحد الأسباب الرئيسية للصداع، هي الإجهاد، والارهاق، والتغيرات المفاجئة في درجة الحرارة.