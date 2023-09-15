لهذه الأسباب.. احذر تخزين الشوكولاتة في الثلاجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت سارة هارتنت، خبيرة الحلويات المقيمة في لندن، إنه يجب تناول الشوكولاتة في درجة حرارة الغرفة، وذلك لأن تبريدها يجعل مذاقها مختلفاً.

كما يؤدي تخزينها بجانب العناصر الأخرى في الثلاجة، إلى اكتساب روائح ونكهات مختلفة، وفق ما ذكرت صحيفة " ديلي ستار البريطانية".

وتعد سارة ليست الوحيدة التي نصحت بعدم تبريد الشوكولاته، ولكن وقت سابق من هذا العام، نصحت نيك سمول من موقع "إي أو" الإلكتروني، بضرورة التوقف عن تخزينها في الثلاجة، وأكد على أن تبريدها يمكن أن يغير مذاقها وبنيتها.

ونصح نيك سمول، بتخزين الشوكولاته عند درجة حرارة 20 درجة مئوية للاستمتاع بها بشكل مثالي، وأضاف: "تمتص زبدة الكاكاو النكهات والروائح، وهذا يعني أنه إذا احتفظت بالشوكولاته في الثلاجة، فإن العناصر الأخرى المخزنة بالقرب منها تؤثر على مذاقها، كما أن درجات الحرارة الباردة تمنع زبدة الكاكاو من إطلاق نكهات أكثر دقة".

سبب آخر يمنعك من تبريد الشوكولاتة هو أنه بعض السكر في الشوكولاته يذوب عندما يتم تبريدها ثم تعريضها للهواء الدافئ، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ستار البريطانية.