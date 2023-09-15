أبرزهم إمام عاشور.. حظوظ لاعبي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة السوبر الإفريقي بين الفريق الأول النادي الأهلي، أمام نظيره اتحاد العاصمة الجزائري.

ستقام المباراة في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، في تمام الساعة الـ 9 مساءً بتوقيت القاهرة.

والمباراة هي افتتاحية الموسم الجديد للنادي الأهلي، حيث يخوضها ببعض صفقات اللاعبين الجديدة، حاملًا بطولة دوري أبطال أفريقيا، وعلى النظير الآخر نادي اتحاد العاصمة بطل كأس الكونفدرالية.

وخلال السطور التالية، نكشف ما تقوله لنا الأبراج وحظوظ اللاعبين في مباراة اليوم، وفقًا لما ذكره خبير الأبراج وعلم الفلك محمد صبحي في تصريح خاص لـ "الخليج 365".

إمام عاشور

مواليد 20 فبراير، لعام 1998 "برج الحوت"

قد يواجه اللاعب إمام عاشور بعض التعثرات البسيطة في المباراة إذا حصل على فرصة للعب، ولن تكون بدايته كما هي منتظرة.

ولكن سرعان ما تتحسن الأوضاع لدى اللاعب بعد فترة ويبدأ في فرض اسمه وهيمنته على الجميع، وذلك بمساعدة جماهير النادي الأهلي، من خلال تقديم المساندة والدعم دون توقف.

رضا سليم

مواليد 25 أكتوبر 1999 "برج العقرب"

إذا حصل اللاعب على فرصة للعب، سيظهر بمظهر قوي وشخصية قيادية، كما سيكون لديه قبول منذ البداية مع النادي الأهلي، ويلقي إشادة كبيرة من جماهير الأهلي.

أنطوني موديست

مواليد 14 أبريل 1988 "برج الحمل"

بالرغم من صعوبة اللعب اليوم أمام اتحاد العاصمة الجزائري، إلا أن الفترة القادمة سيفرض نفسه على الجميع، ويثبت أنه صفقة ناجحة ويكون إضافة قوية للنادي الأهلي.

محمود عبدالمنعم كهربا

مواليد 13 أبريل 1994 "برج الحمل"

ستكون بداية اللاعب كهربا داخل الملعب اليوم قوية للغاية، ولكن ما يحتاجه بشكل عام التركيز أكثر داخل الملعب، لإحراز الأهداف وتحقيق المزيد من البطولات، وفي حالة التعثر قليلًا لن يدوم ذلك، ويستعيد قوته ورونقه سريعًا.

أحمد عبد القادر

مواليد 23 مايو 1999 "برج الجوزاء"

تنتظر جماهير الأهلي الكثير من اللاعب أحمد عبد القادر، لذا هناك بشارات متعلقة به، حيث يظهر بشكل قوي في الملعب في حالة الحصول على فرصة اليوم، كما سيكون أكثر تعاونًا مع الفريق، ويمكن أن تكون مباراة اليوم انطلاقة لموسم قوي له.

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