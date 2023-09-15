بعد رحيل أجاثا كريثتي بنصف قرن.. «ملكة التشويق» حاضرة في ذكرى ميلادها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحل اليوم ذكرى ميلاد الكاتبة الإنجليزية المعروفة أجاثا كريستي التي ولدت في 15 سبتمبر 1890 في توركوي بالمملكة المتحدة، والتي اشتهرت بمختلف أنحاء العالم برواياتها البوليسية وعددها 66 رواية و14 مجموعة قصصية قصيرة، خصوصا هؤلاء التي تدور حول المحققين الخياليين هيركيول بوارو والآنسة ماربل.

منحتها الملكة إليزابيث الثانية لقب «السيدة القائدة»

كانت أجاثا كريستي كاتبة في فترة العصر الذهبي للروايات البوليسية، وتعد أجاثا كريستي كاتبة أطول مسرحية في العالم، والتي نشرت بعنوان لغز الجريمة مصيدة الفئران، وعُرضت علي مسرح وست إند منذ 1952، ولُقبت بعدة ألقاب أبرزها «ملكة الجريمة» و«ملكة التشويق»، كما كتبت 6 روايات تحت الاسم المستعار ماري ويستماكوت في 1971، ولُقبت بالسيدة «السيدة القائد» بواسطة الملكة إليزابيث الثانية لمساهماتها في الأدب.

أجاثا كريستي حاضرة في ذكرى ميلادها رغم الرحيل

أطلق الممثل الكوميدي الشهير وعاشق أجاثا كريستي طوال حياته آلان كار، عمل فني مدته 3 ساعات يتضمن مغامرة بريطانية مستوحاة من الكاتبة الأدبية أجاثا كريستي، تروي قصة كوميدية مليئة بالحقائق، وتظهر فيها أجاثا امرأة ذكية وبريطانية معتزة بوطنيتها، تصحب البطل في رحلة رائعة عبر أجمل المناظر الطبيعية في بريطانيا من تأليف وإخراج هيو لوري، الحائز على جائزة جولدن جلوب، وفقا لموقع «citizen» البريطاني.

عرض الفيلم بالتزامن مع ذكرى ميلاد أجاثا كريستي

من قرى الآنسة ماربل الجذابة والأنيقة إلى أناقة بوارو الحضرية، تبدأ مغامرات آلان كار مع أجاثا كريستي في بريطانيا، في تخليد لذكرى الكاتبة البريطانية صاحبة المنظور الجديد بالعمل والحياة في كتاباتها، وتم عرض الفيلم يوم الخميس 7 سبتمبر على شبكة تلفزيون BritBox والتي تعمل في 9 من بينهم أمريكا الشمالية وأوروبا وأستراليا وجنوب إفريقيا، ويعد الفيلم شيق جدا لمحبي الدراما الجريمة الكلاسيكية، وفقا للموقع البريطاني.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم حول اثنين من المحققين الهواة، يلعب دورهما ويل بولتر ولوسي بوينتون، اللذان انطلقا لكشف الغموض الكامن وراء الكلمات الأخيرة الغامضة لشخص غريب، وفي أجاثا كريستي بوارو، استمتع بستة مواسم من ألغاز جرائم القتل الطويلة، بما في ذلك الموت على النيل، والقتل في قطار الشرق السريع، والشر تحت الشمس، حيث يقوم المحقق البلجيكي الشهير ذو الشارب ديفيد سوشيت، بحل الجرائم الشائنة جنبا إلى جنب مع الكابتن هاستينغز «هيو فريزر» وكبير المفتشين في سكوتلاند يارد جيمس جاب «فيليب جاكسون»، ويتضمن العمل الفني ظهورا لعدد من النجوم الشهيرة كضيوف شرف أبرزهم: ماجي سميث ومايكل فاسبندر وزوي واناميكر، بحسب ما ذكر موقع «citizen» البريطاني.

وفيما يلي أبرز 5 معلومات عن أجاثا كريستي:

- ولدت أجاثا كريستي في توركوي بالمملكة المتحدة، ديفون عام 1890 من أب أمريكي وأم إنجليزية.

- تلقت تعليمها في البيت مثل فتيات كثير من العائلات الميسورة حسب التقليد آنذاك، ثم التحقت بمدرسة في باريس وجمعت بين تعلم الموسيقى والتدريب عليها وبين زيارة المتاحف والمعارض الكثيرة في فرنسا.

- أتاح لها زواجها أن تزور معظم بلاد الشرق الأدنى والأعلى، فتجولت في بلاد الشام العراق ومصر وبلاد فارس وغيرها، وكان لها في كل موقع أثري رواية أو قصة، منها ولقد زارت الكاتبة مصر ودرست حضارتها وتاريخها وكتبت الرواية المعروفة «موت على النيل» التي حولت إلى مسرحية عام 1946 بعنوان «جريمة قتل على النيل»، وقصتها لؤلؤة الشمس، التي مثلت تسجيلا لزيارتها مع زوجها إلى «البتراء» في حدود عامي 1933- 1934.

- أدرجت موسوعة جينيس للأرقام القياسية كريستي كأكثر كاتبة روائية مبيعا أكثر من مرة، بعد أن بيعت رواياتها أكثر من ملياري نسخة.

- تم تصنيفها في بداية عملها كـ «كاتبة» بأنها غير ناجحة، إذ رفضت كتاباتها 6 مرات متتالية، وهو الأمر الذي تبدل في عام 1920 عندما نشرت رواية قضية ستايلز الغامضة.