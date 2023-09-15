قبل موقعة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر.. علي معلول يتلقى رسالة نارية من زوجته

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تنتظر جماهير الأهلي موقعة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، فيما تلعب زوجات اللاعبين دورا لا يقل أهمية عن الجماهير من حيث التشجيع والمؤازرة ورفع الروح المعنوية.

ووجهت مريم زيني زوجة التونسي علي معلول خط دفاع النادي الأهلي، رسالة لزوجها قبل المباراة المصيرية، التي تنتظرها الجماهير على أحر من الجمر، والتي يعتبرها اللاعب بمثابة تميمة الحظ في حياته، حيث كانت دوما بجانبه تشجعه وتشد من عزمه، وتسانده في أصعب المبارايات التي خاضها المارد الأحمر ضد منافسيه.

علي معلول في مباراة الأهلي اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي

وشاركة مريم زيني زوجها رسالة عبر خاصية «الستوري»، على موقع تبادل الصور، «إنستجرام» كتب فيها: «فخورة بك»، ودومًا ما يطلق معلول على زوجته «مفتاح الحلول»، إذ روي عنها:«مريم موجودة دايمًا الأولى في كل المواقف العصيبة، وهي أول واحدة في إللي مريت بيه، وهي أكثر إنسان قريب مني، ودايمًا بتساندني وبتشجعني من كل قلبها»، واعتاد التونسي معلول أن ينسب الفضل لزوجته، ودعمها مرارًا وتكرارًا.

علي معلول وزوجته

سنوات طويلة قضاها ابن تونس علي معلول، داخل أسوار النادي الأهلي، حتى أصبح واحدًا من أشهر وأهم محترفي القلعة الحمراء، وسبق وشاركت مريم زيني زوجها بكلمات رومانسية وصور رحلتهما الطويلة الشاهدة على حبهما معًا، واحتفلا بعيد زواجهما الثامن بمقطع فيديو رصد العديد من اللقطات الرومانسية بينهما: «حبيبتي التي أحبها، عيد ميلاد سعيد، أطيب التمنيات لكِ يا حبي الأبدي، أحبك زوجتي التي تصنع سعادتي اليومية».

علي معلول: أهدي نجاحي لمراتي

«الحب الأول لمعلول وسبب الحظ في تفاصيل زيادة عقده مع النادي الأهلي»، وهو ما رواه في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي، على قناة «سي بي سي»: «نجاحي لأمي وأبويا ومراتي، ومراتي هي وش السعد عليا، وعقدي في الصفاقسي كان بمبلغ معين بعد ما اتعرفت عليها، عملت عقد بمبلغ متعملش في تاريخ النادي، وبعدها عقد الأهلي».