قبل مباراة السوبر الإفريقي.. تعرف على تميمية حظ محمد عبدالمنعم لاعب الأهلي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في كل بطولة يحققها يهرول محمد عبدالمنعم لاعب النادي الأهلي مسرعا إلى حضن والدته، ليشاركها فرحته مع بقية الأسرة.

وقبل لقاء الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي، نستعرض في السطور التالية محطات الفوز التي نسب فيها مدافع الأهلي محمد عبدالمنعم الفضل لعائلته ووالدته على وجه الخصوص، سواء بمشاركة الجمهور من متابعية عبر منصات التواصل الاجتماعي الصور، أو بالحديث عنهم عبر القنوات التلفزيونية.

تميمة حظ محمد عبدالمنعم

قبل مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري المقامة مساء اليوم، هناك الكثير من المحطات التي نسب فيها مدافع الأهلي محمد عبدالمنعم الفوز والتوفيق لدعوات والدته؛ ففي عيد ميلادها في 21 مارس الماضي؛ شارك متابعيه عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورًا تربطهم سويًا وعلق عليها قائلًا:«امبارح كان عيد ميلادك وانهارده عيد الأم ربنا يخليكي ليا وتفضلي جنبي طول العمر يا أغلى حاجه في الدنيا وربنا يديكي الصحة والعافية ودايما اشوفك مبسوطة ودايما ماشي بدعواتك يا غالية يا ست الكل، دايما انتي الحب الأول والأخير يا أمي».

لم تترك والدة محمد عبدالمنعم أيضًا فرصة لفوز ابنها وتألقه إلا وشاركته فرحتها، ففي إحدى المرات التي فاز فيها الأهلي بهدف عبدالمنعم، كانت في مداخلة هاتفية عبر قناة «on»؛ وحينها لم تتمالك فرحتها وغلبتها الدموع والدعوات وأطلقت زغرودة على الهواء قائلة: «يانهار ابيض يارب تفرحوا كلكوا، الحمدلله والشكر لله ألف ألف حمد وشكر ليك يارب، ببعت له فيديو، قولت له عايزا جون بدماغك كدا علشان تفرحنا وأمنيتي تفرحوا ومصر كلها تفرح».

الأب هو السند في حياة مدافع الأهلي

لما كانت الأم هي البركة وتميمة الحظ في حياة مدافع الأهلي محمد عبد المنعم، لم ينس دور والده حين شارك الملايين من متابعيه صورًا تجمعه بوالده وأخرى لوالده منفردا وعلق عليها قائلًا: «كل سنه وانت طيب يا أغلى ما في الدينا وكل سنة وانت أعظم راجل شفتو، عيني ربنا يخليك لينا، وتفضل سند لينا في الدنيا دي يا نور عيني».

في الفوز كان الوالدان حاضران أيضًا، لا يُمحى من أرشيف لاعب الأهلي محمد عبدالمنعم الصور التذكارية مع درع الدور التي شاركها أسرته الصغيرة، وكان الأهلي وقتها قد فاز ببطولة الدوري الـ43 في تاريخه، عقب التعادل الإيجابي مع فريق حرس الحدود.