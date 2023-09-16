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الامارات | «سيرك ديسوليه».. أزياء ودُمى خلف الكواليس

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أمستردام ■ وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فنانون يتدربون على أداء عروض جديدة للسيرك الشهير «ديسوليه»، حيث يتم إعداد الأزياء والدمى خلف الكواليس لتدريب فناني الأداء على العرض الجديد «OVO» في أمستردام في هولندا، لينتقل السيرك بفنانيه بعد ذلك إلى أهوي في روتردام لتقديم عدد من العروض هذا الأسبوع.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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