الامارات | «سيرك ديسوليه».. أزياء ودُمى خلف الكواليس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فنانون يتدربون على أداء عروض جديدة للسيرك الشهير «ديسوليه»، حيث يتم إعداد الأزياء والدمى خلف الكواليس لتدريب فناني الأداء على العرض الجديد «OVO» في أمستردام في هولندا، لينتقل السيرك بفنانيه بعد ذلك إلى أهوي في روتردام لتقديم عدد من العروض هذا الأسبوع.