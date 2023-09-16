الامارات | فيلم «هونتينغ إن فينيس»

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شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم «هونتينغ إن فينيس» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أعقاب الحرب العالمية الثانية، يعيش هركيول بوارو بمدينة البندقية الإيطالية بعيداً عن الماضي، ولكن حينما تقع جريمة قتل غامضة يصبح على بوارو التخلي عن تقاعده وكشف لغز الجريمة.
ﺇﺧﺮاﺝ: كينيث براناه (مخرج).
ﺗﺄﻟﻴﻒ: مايكل جرين (مؤلف) عن رواية أجاثا كريستي.
طاقم العمل: كينيث براناه، كيلي رايلي، ميشيل يوه، جايمي دورنان، إيما ليرد، تينا فاي.
فيلم «هونتينغ إن فينيس» الآن في «ريل سينما».
احجزوا تذاكركم عبر تطبيق أو موقع ريل
reelcinemas.com.
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