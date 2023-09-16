الامارات | فندق العنوان بوليفارد يطلق مفهوماً جديداً للمأكولات الفرنسية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مطعم «ذي ريستورانت» بفندق العنوان بوليفارد، أخيراً، مفهوم La Brasserie Sur Le Boulevard للمأكولات الفرنسية المميزة.

ويدعو La Brasserie Sur Le Boulevard عشاق الطعام للاستمتاع برحلة رائعة لتذوق الطعام تنقلهم إلى شوارع فرنسا. ويقدم المطعم الحديث تجربة فريدة من نوعها تجمع بين عراقة المأكولات الفرنسية والأجواء المريحة لتناول الطعام. وجرى إعداد القائمة الانتقائية بعناية لعرض النكهات المتنوعة والمكونات الموسمية الطازجة. وتتيح قوائم المشاركة العائلية للضيوف الاستمتاع بالأطباق معاً في أجواء اجتماعية رائعة. وتشمل الأطباق المميزة للمطعم طبق Le Vol au Vent de La Mer الذي يحتوي على قطع سكالوب هوكايدو وروبيان التايجر والكالماري والمحار المطهو في صلصة بيسك مع نكهة الكمأة، بالإضافة إلى طبق Le Cordon Bleu الذي يتم تحضيره من صدور الدجاج الذي يتغذى على الذرة والمحشو باللحم البقري مع جبنة كومتي المعتقة والمخبوزة، ويقدم الطبق مع صلصة الدجاج الكلاسيكية، ويقدم المطعم أيضاً طبق La Joue de Boeuf Wagyu ويتكون من لحم الواغيو المطهو ببطء مع نكهة البرتقال وكعكة جبن سان سباستيان مع جبنة Manchego التي يبلغ عمرها 18 شهراً ومربى الكرز الأسود، ما يقدم مزيجاً رائعاً بين النكهات الفرنسية والإسبانية.

ويتميز المطعم بتحقيق التوازن المثالي بين الأجواء الأنيقة والمأكولات الشهية، سواء كان الضيوف يبحثون عن تجمع عائلي أو قضاء أمسية رومانسية. ويفتح La Brasserie أبوابه لتناول الإفطار والغداء والعشاء، ويمكن للضيوف الاستمتاع بأفضل تجارب الضيافة الفرنسية داخل المطعم.