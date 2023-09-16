الامارات | الـ «يونسكو» تقرر أن البندقية «ليست ضمن التراث العالمي المهدد بالخطر»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت لجنة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، الخميس، خلال اجتماعاتها في الرياض، عدم وضع مدينة البندقية الإيطالية على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، خلافاً لما أوصى به خبراء المنظمة.

وأوضح بيان لليونسكو ومقرها في باريس أن «لجنة التراث العالمي التي تضم 21 من الدول الأعضاء تمثل الدول الـ195 الموقعة على اتفاقية التراث العالمي، اتخذت اليوم قراراً بعدم إدراج البندقية وبحيرتها في قائمة التراث المهدد بالخطر».

وأشار دبلوماسي إلى أن «هذا القرار يأخذ في الاعتبار التقدم» الذي تحقق «في الأيام الأخيرة، ولاسيما استحداث نظام لإدارة تدفقات الزوار اعتباراً من عام 2024».

فبالتزامن مع مناقشة لجنة التراث وضع البندقية قررت بلدية المدينة على سبيل التجربة اعتباراً من عام 2024 ضريبة قدرها خمسة يورو على السياح الذين يأتون ليوم واحد إلى المدينة الإيطالية التي تعاني جراء موجات السياحة الجماعية.

والهدف الرئيس من هذا الإجراء، الذي أقره مجلس بلدية البندقية الثلاثاء، هو ثني الزوار الوافدين ليوم واحد عن المساهمة في ازدحام المدينة المشهورة في جميع أنحاء العالم بأعمالها الفنية وجسورها وقنواتها.

في عام 2024، ستشمل هذه الضريبة التي تُدفع حصراً عبر الإنترنت 30 يوماً حداً أقصى يكون خلالها في العادة عدد السياح أعلى، خصوصاً في عطلات نهاية الأسبوع المطولة في الربيع وخلال فترة الصيف.

وفور إعلان اليونسكو عدم وضع البندقية على قائمة التراث المهدد بالخطر، سارع وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجوليانو إلى إبداء ارتياحه «لانتصار إيطاليا والمنطق السليم».

إلا أن البندقية لم تصبح نهائياً في منأى عن التصنيف السلبي، إذ «كررت اللجنة مخاوفها من التحديات الكبيرة التي لاتزال تتعين مواجهتها للحفاظ على الموقع بشكل سليم، خصوصاً تلك المتعلقة بالسياحة الجماعية ومشاريع التنمية وبالتغيّر المناخي»، مشددة على ضرورة «تحقيق المزيد من التقدم».

تأسست البندقية في القرن الخامس وأصبحت قوة بحرية كبيرة في القرن العاشر، وتمتد على 118 جزيرة صغيرة، وأدرجت على قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 1987.

والبندقية واحدة من أكثر المدن استقطاباً للزوار في العالم، إذ يصل عدد نزلاء الفنادق فيها خلال مواسم الذروة إلى 100 ألف سائح، إضافة إلى عشرات آلاف الزوار يومياً، وهو عدد هائل مقارنة بعدد سكان وسط المدينة البالغ 50 ألف نسمة وهو في تراجع مطرد.

• بلدية المدينة قررت فرض ضريبة 5 يورو على السياح الذين يأتون ليوم واحد اعتباراً من عام 2024.