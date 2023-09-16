قطعة في الغسالة يجب تنظيفها بانتظام.. تضمن إزالة الرواسب والتخلص من الكمكمة

القاهرة - سمر حسين - صحة

في جميع الغسالات هناك قطعة تسمى الفلتر، وهو أداة لتنظيف الغسيل وتجميع الوبر من الغسيل، وعدم نظافته وتراكم الأتربة فيه يؤثر على عمل الغسالة، وبالتالي لا تتحلل الألياف الصناعية بسهولة وتستمر في التجمع مسببة مشكلة، ولكن مع التنظيف يتم حل المشكلة، وهو ما نقدمه لكم من خلال «هُن» من خلال خطوات اتبعيها جيدًا.

تنظيف فلتر الغسالة

يساهم تنظيف فلتر الغسالة في إزالة الرواسب من الملابس ومنع تراكم الأوساخ وتقليل الوبر، وبالتالي يحافظ على الغسالة من تراكم الأتربة فيها، ويقلل انبعاث أي روائح غير مستحبة، وبحسب عمرو العربي، فني كهربائي، لـ«هُن»، فإنه يجب تنظيفه دومًا: «الفلتر مش كل الناس عرفاه، لكن لازم تنظيفه حتى كل خمس غسلات».

خطوات تنظيف فلتر الغسالة

وأضاف «العربي»، خطوات تنظيفه وتمثلت في التالي:

- الفلتر موجود في نهاية خرطوم الصرف حول الحافة العلوية لأسطوانة الغسالة.

- فصل الكهرباء عن الغسالة، وإزالة الغلاف الخارجي.

- يجب تحريك أصابعك حول الجزء العلوي من أسطوانة الغسالة، للوصول إلى مرشح مضخة المياه الموجود في الغسالة.

- النقع في حوض به ماء ساخن ومنظف سائل لغسل الأطباق لمدة 10 دقائق.

- يساعد محلول الماء الساخن على إزالة أي بقايا من المنظفات أو الوبر الذي يبطئ عملية التصريف.

- استخدام المناشف الورقية وفرشاة صغيرة لتنظيف مكان وجود الفلتر.

- إزالة أي مادة لزجة من داخل الجهاز.

- يجب التأكد من تنظيف الشقوق.

- أعد الفلتر إلى مكانه الصحيح.

- إذا كان الفلتر غير قابل للإزالة، استخدم فرشاة صغيرة أو منشفة ورقية لتنظيف الوبر في مكانه.

- يجب تشغيل دورة تنظيف كل شهر لإزالة الوبر، إذ تساعد دورة التنظيف في التحكم في الروائح وتطهير جهازك.

طريقة أخرى لتنظيف الفلتر

وقدم «العربي»، طريقة أخرى تمثلت في التالي:

- تنظيف الغسالة بفوط ناعمة.

- فك الغطاء ونظف فلتر مضخة الغسالة.

- تنظيف درج مسحوق غسالة الملابس.

- مسح الجزء الخارجي للغسالة.

- استخدام الماء لتنظيف الفلتر بالمضخة بانتظام، سيسمح للمياه بالتدفق بسرعة أكبر مع أخذ الوبر المعلق معه، وعدم تركه في الغسالة.

أخطاء يجب تجنبها عند تنظيف الملابس في الغسالة

يجب عدم الوقوع في الأخطاء التالية:

- عدم تنظيف الفلتر بعد أكثر من خمس غسلات.

- عدم الإفراط في وضع كميات كبيرة من مساحيق التنظيف.

- تجنبي التحميل الزائد في وضع الملابس بالمرحلة الواحدة.

- عدم الجمع بين مختلف قطع الملابس المختلفة في نفس الوقت.

- ضرورة تفريغ جيوب الملابس، لأن وجود أي قطع داخل الملابس تعمل على تراكم الوبر داخل الغسالة.