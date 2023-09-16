الامارات | سرعة النت بطيئة في منزلك ؟ 8 أسباب لن تخطر لك في بال !

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواجه الكثيرون مشكلة في بطء الانترنت في المنزل، ويفترضون أسباباً عديدة لذلك، بل قد ترغب أحياناً في التخلص من جهاز الراوتر الخاص بك بسبب اعتقادك أنه السبب في بطء سرعة الانترنت في منزلك، ولكن هناك أسباباً أخرى أنت لا تعرفها وقد لا تخطر في بالك أبداً قد تكون وراء بطء النت، ومن هذه الأسباب الغريبة:

أولا - الأسطح اللامعة مثل المعادن والمرايا، والموجات الدقيقة وموجات الراديو، تعتبر كلها جزءا من الطيف الكهرومغناطيسي للإشعاع قادرة على إضعاف شارة النت.

ثانيا - أفران الميكروويف، حيث يمكن للإشعاع الكهرومغناطيسي المتسرب من أفران الميكروويف أن ينتج بشكل فعال إشارة راديو بتردد 2.4 جيجا هرتز، مثل العديد من أجهزة الواي فاي وبالتالي تؤدي الي بطء أشارة النت .

ثالثا - أثاث كبير وأشياء كثيفة أخرى، فيمكن لخزانة ملابس عتيقة مثلا، أو ساعة حائط ضخمة أو تمثال رخامي كبير، أن يضعف الإشارة من جهاز التوجيه الخاص بك إذا كان في الطريق.

رابعا - الهواتف اللاسلكية، يمكن للإشارات الخارجة من الهواتف اللاسلكية إبطاء سرعة النت لديك .

خامسا - أجهزة البلوتوث، مرة أخرى، كما هو الحال مع أجهزة الميكروويف والهواتف اللاسلكية، يمكن لأي ولجميع أجهزة Bluetooth مثل مكبرات الصوت أو أجهزة العرض الرقمية أن تعترض طريق إشارة الواي فاي إذا كانت قريبة جدًا من جهاز التوجيه.

سادسا - الالكترونيات الأخرى، مثل أجهزة مراقبة الأطفال وحتى مصابيح الفلورسنت يمكنها أن تعيق الاتصال بالإنترنت عن طريق إصدار ترددات قريبة من نطاقات جيجا هرتز اللاسلكية القياسية، ولذلك فإن التخلص من الأجهزة الإلكترونية غير الضرورية بالقرب من جهاز التوجيه الخاص بك يمكن أن يزيد من سرعة النت لديك .

سابعا - أحواض الأسماك وغيرها من حاويات السوائل الكبيرة، فإذا كان حجم السائل كبيرًا بدرجة كافية، يمكن أن يمتص ترددات الموجات الراديوية، مما يمنع كل ذلك ذهابًا وإيابًا بين جهاز التوجيه الخاص بك والكمبيوتر المحمول أو الهاتف أو الجهاز اللوحي.

ثامناً - وختاما قال اثنان من باحثي الكمبيوتر في The Conversation ، "يمكن أن تتأثر الإشارات اللاسلكية خارج المنزل أو المبنى بهطول الأمطار حيث يمكن لقطرات الماء أن تمتص الإشارة جزئيًا، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى التغطية".



