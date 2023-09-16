الامارات | لوحة تباع بعشرات أضعاف سعرها بسبب سمعتها كلوحة "ملعونة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بيعت لوحة لفتاة صغيرة كانت أعيدت مرتين إلى متجر خيري بسبب رواج شائعة بكونها "مسكونة" بأكثر من 1680 جنيه إسترليني (أكثر من ألفي دولار) في مزاد عبر الإنترنت، وذلك بعد أسابيع من عرضها بمبلغ عشرين جنيها استرلينيا (حوالي 25 دولارا) في متجر اللوحات.

وانتشرت اللوحة على نطاق واسع بعد أن تم تصويرها في متجر خيري في شرق ساسكس مع تحذير مكتوب عليها: "لقد عادت !!! بيعت مرتين وعادت مرتين! هل أنت شجاع بما فيه الكفاية؟"، وذلك بعدما اشترتها امرأة وأعادتها بعد أيام بسبب "وجود هالة مخيفة" حولها كما قالت. وتصور اللوحة بورتريه لفتاة صغيرة توحي نظرتها ببعض الغموض.

وكانت زوي إليوت براون ثالث شخص اشترى اللوحة. وقالت لبرنامج This Morning على قناة ITV إنه بعد الشراء طاردها "شخص أسود" مجهول الهوية فأعادت اللوحة إلى المتجر.

وعادت إليوت إلى المتجر بعد بضعة أيام لمعرفة ما إذا كانت اللوحة قد بيعت للمرة الثالثة. وعندما وجدت أنها لا تزال متاحة للاستيلاء عليها... قررت أن تأخذها إلى المنزل وطرحها للبيع بالمزاد على موقع .eBay.

وبعد وقت قصير من إدراجها، تم تقديم عرض بقيمة 450 جنيهًا إسترلينيًا.

لكن سرعان ما ارتفع السعر أكثر من عدة أضعاف مع عرض نهائي قدره 1,680.01 جنيهًا إسترلينيًا مع حصول المتجر على 50% من أرباح البيع بالطبع.