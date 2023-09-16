انسى البرد خالص.. مشروبات وأطعمة تقاوم الأنفلونزا وتعزز المناعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثير من الأشخاص من مشاكل صحية ونزلات برد وأنفلونزا، خلال فصل الصيف نتيجة للتعرض للهواء سواء من قبل المروحة أو التكييفات وأخذ حمام والخروج في تيار الهواء، ما يؤدي إلى الإصابة بالبرد وقلة المناعة التي تؤثر على الجهاز التنفسي والجسم بأكمله، التي تُصيب بشكل خاص الأطفال وكبار السن، لذا تحاول الأمهات معرفة المشروبات والأطعمة التي تقاوم موسم الإنفلونزا وتعزز المناعة.

ويُقدم «هُن»، خلال السطور التالية، مشروبات وأطعمة تقاوم موسم الأنفلونزا وتعزز المناعة، وفق موقع«هيلث لاين».

مشروبات وأطعمة تعزز المناعة

مشروب الحليب مع الكركم قبل النوم

من أهم المشروبات التي ينصح بها خبراء التغذية، للتخلص من نزلات البرد والإنفلونزا عند الأطفال بصفة خاصة في فصل الصيف، هي الحليب مع الكركم، إذ يمكن الاستغناء عن الشيكولاتة والعوض عنها بحليب القرفة والكركم، كونه يساعد على تعزيز الجهاز المناعي ويُقلل من فرص ظهور الفيروسات والأوبئة التي يتعرض لها البعض.

عصير الطماطم

ربما لا يدري البعض الأهمية التي تعود على الجسم من تناول عصير الطماطم، خاصة أثناء التعرض لنزلات البرد الشديدة التي تحدث للبعض خلال فترة الصيف، كون الطماطم من أكثر الثمار التي تساعد على تعزيز المناعة وتقوية الجسم والتخلص من الأمراض التي يمكن أن تٌصيبه خاصة خلال فترة الصيف، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات مثل «سي» و«أ»، بخلاف حمض الفوليك والحديد، التي تساعد أيضًا على مقاومة أمراض القلب وتنظيم حركة الأمعاء.

عصير الكيوي والنعناع

يعتبر النعناع من أكثر الأنواع التي تساعد على التخلص من نزلات البرد الشديدة، وله قدرة عالية على مقاومة الأمراض التي يٌمكن أن تصيب الجسم خلال فترة الصيف، كونه من أكثر الفصول التي يتعرض لها الكثير للإصابة بالأمراض، لذا فإن إضافة الكيوي والنعناع كمشروب واحد يساعد على الحماية من الأمراض وتٌعزيز المناعة خاصة عند الأطفال الذين يُعانون من قلة المناعة.

عصير البطيخ

البطيخ يعتبر من الفواكه التي تتواجد في فصل الصيف بشكل خاص، ويكثر تناوله بأكثر من شكل وطريقة، كما يفضل البعض عمله عصير للتخلص من الجفاف ودرجات الحرارة والطقس السيئ، وعلاوة على ذلك فإن البطيخ له فوائد فعالة على الجسم، إذ تُساعد على مُقاومة نزلات البرد الشديدة مع تعزيز المناعة عند الأطفال وكبار السن، كما أنه يُساعد على تنظيم حركة الأمعاء داخل الجسم والحد من الإصابة بأمراض القلب.

شوربة فراخ وينسون وبابونج وشمر مغلي

وتحدثت الدكتورة مروة محمود، أخصائية التغذية لـ«هُن»، عن مشروبات وأطعمة تُقاوم موسم الإنفلونزا وتُعزز المناعة، قائلةً: «من بين الأطعمة التي أنصح بها الأمهات هي شوربة الفراخ، كونها تحتوي على الفيتامينات التي يحتاج لها الجسم للتخلص من مشاكل الجهاز التنفسي ونزلات البرد الشديدة وتعمل على تحسين الجيوب الأنفية وتقوية الأسنان والعظام، بسبب التوابل التي توضع بها، كما يمكن الاعتماد على المشروبات المتعارف عليها من قبل البعض، من الزنجبيل والينسون والحلبة والليمون والبابونج والشمر المغلي، بخلاف الزعتر، والكمون المغلي، بجانب الشاي بالليمون».

أعراض نزلات البرد في الصيف

وتحدث الدكتور أحمد عبدالرحمن، استشاري الأمراض الصدرية، لـ«هُن»، عن أعراض الإصابة بنزلات البرد في فصل الصيف، التي تٌصيب الأطفال بشكل خاص كالتالي:

- احتقان الأنف.

- الشعور بالضغط في الجيوب الأنفية.

- الحكة.

- فقدان حاسة الشم أو التذوق.

- العطس.

- إفرازات الأنف المائية أو المخاطية.

-إفرازات مخاطية في نهاية الأنف عند الحلق.

-سيلان الأنف.

-انسداد الأنف.

-الدموع المستمرة.

-التعرض للإصابة بالحمى الشديدة.

- كثرة العرق.

-الشعور بالرغبة في النوم، وعدم القدرة على القيام بأي وظائف.