حذاء اللوفر بنعل ضخم.. أحدث صيحات الموضة في الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

يطل حذاء اللوفر بنعل ضخم هو أحدث صيحات الموضة في خريف وشتاء 2023/2024، حيث يمنح المرأة إطلالة أنيقة وجذابة.

واللوفر هو حذاء كلاسيكي بلا أربطة يمتاز بنعل مسطح، ولكن هذا الموسم يتميز بنعل ضخم وسميك يضيف لمسة جريئة، بحسب ما ذكرت مجلة "Instyle" المعنية بالموضة والجمال.

ويمتاز اللوفر ذا النعل الضخم بتنوع إمكانيات تنسيقه؛ حيث يمكن تنسيقه مع تنورة قصيرة أو بنطال جينز أو فستان متوسط الطول "ميدي".

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