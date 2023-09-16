تظهر في ساقيك.. 3 علامات تنذر بسرطان يُصيب الرجال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان البروستاتا أحد أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، وهو ثاني سبب رئيسي للوفاة بالسرطان في جميع أنحاء العالم.

ويبدأ سرطان البروستاتا في غدة البروستاتا، وهي غدة صغيرة على شكل الجوز عند الذكور، وتنتج السائل المنوي.

ورغم أن هناك عديداً من الأعراض التي تنذر بالإصابة بهذا المرض، فإن إحدى هذه العلامات تظهر في الساقين، وفقًا لما ورد في موقع "The health site".

1. التورم في الساق

أحد أكثر الأعراض شيوعًا هو التورم غير المبرر في الساق، يحدث بسبب تراكم السوائل في المنطقة المحيطة، تُعرف هذه الحالة بالوذمة اللمفية.

2. الألم والخدر

يشعر الشخص المصاب بسرطان البروستاتا أيضًا بألم وخدر غير المبرر في ساقيه.

3. ألم أثناء التبول

يمكن أن يعاني الشخص المصاب بسرطان البروستاتا من عدم الراحة والألم في أثناء التبول.

كما يعاني الشخص المصاب بسرطان البروستاتا من أعراض أخرى، وتشمل:

صعوبة في التبول.

آلام العظام.

فقدان الوزن غير المبرر.

الضعف الجنسي.

التعب الشديد.

وجود دم في السائل المنوي.

انخفاض القوة في مجرى البول.

كثرة التبول.

الشعور بالضعف.

الإجهاد في أثناء التبول.

- ماذا تفعل إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض؟

إذا لاحظت أيًا من هذه الأعراض، من الضروري استشارة الطبيب المختص فورا، يساعد التشخيص المبكر والعلاج في تحسين فرص الشفاء.

وهناك بعض النصائح للوقاية من سرطان البروستاتا، وتشمل:

الحفاظ على وزن صحي.

اتباع نظام غذائي صحي متوازن.

ممارسة الرياضة بانتظام.

تجنب التدخين.

الحد من تناول الكحول.

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