القاهرة - الخليج 365
مهنياً: اسبوع مهم جدا اسبوع شغل لكن لا يوجد كواكب ثقيلة تسبب لك وجع راس الحدث الاهم والاجمل وجود الزهرة في الاسد والشمس وعطارد من العذراء الذي يقدم لك كل الدعم والمكاسب المالية والمعنوية لكن سوف تكون الانطلاقة معقدة نوعا ما مع وجود القمر في الميزان يعني اول دخوله شمعة طوله بين السبت والاثنين الذي يشير الى مواجهة مع شخص ذي نفوذ الذي قد يسبب لك التوتر فتشتد الانفعالات وتكون مزاجيا
عاطفياً: يحتل الحب مرتبة عالية في حياتك فتصبح العلاقات متينة وتفرح لتجاوب الشريك معك مع وجود كوكب الزهرة الذي لا يزال يتنقل في برج الاسد ما يجعلك تنعم بطوالع فلكية شخصية اجتماعية عائلية وعاطفية مناسبة جداً تسمح لك بمباشرة علاقات وصداقات جديدة، كما تحمل اليك الأحلام والسلام والرّقة في الروابط. للعازب يحمل اليك كوكب الحب الانسجام والمصالحة وتزداد العلاقة الجديدة متانة
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج "الحمل "من السبت 16 أيلول الى السبت 23 أيلول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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