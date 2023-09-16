توقعات مولود برج " القوس "من السبت 16 أيلول إلى السبت 23 أيلول 2023

مهنياً: اسبوع مهم جدا اسبوع القرارات الكبيرة اسبوع يعطيك قوة هائلة الحظ الى جانبك مية بالمية حاول ان تستفيد قدر المستطاع من التاثيرات الايجابية والاخبار والاحداث والافراح والحظ مع وجود كوكب الزهرة في الاسد كوكب الشهرة والمال والحب والصداقات والاجتماعيات بالاضافة الى عودة كوكب عطارد الى مساره الطبيعي في العذراء الذي يساعدك ويعطيك المزيد من التطورات المفرحة ونوع من نقلة نوعية وتغيير كبير

عاطفياً: تعيش اجواء متفائلة ورومنسية نظرا لدعم كوكب الزهرة الذي لا يزال يتنقل في برج الاسد الناري الصديق ما يجعلك تعيش اوقاتًا سعيدة في الحب كما في الصداقة، فتبدو فرحًا مبتسمًا، مسرورًا بأجواء الحنان التي تحيطك من قبل الشريك والاولاد والاهل والاحبة للعازب تستفيد من اجواء رومنسية دافئة مناسبة وتتلقى جوابا او عرضا للخطوبة او للزواج