وصفات سهلة لطريقة تحضير كريمة الطبخ في المنزل.. «مش هتحتاجي تشتريها تاني»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يرغب الكثير من السيدات معرفة طريقة عمل كريمة الطبخ، فهي من الأطباق التي تٌناسب معظم الأكلات المختلفة، لكن تواجه بعض ربات المنزل مٌشكلة فيما يخص شراءها، كونها مُكلفة في بعض الأحيان، وهو ما يجعل معظمهن يسعون لمعرفة طريقة طهيها وصنعها في المنزل، ويصبح مذاقها أقرب إلى الجاهزة.

لذا تستعرض «هن» خلال الفقرات التالية أفضل طريقة لصنع الكريمة الخاصة بالطبخ بأسهل وأبسط المكونات المتوفرة في معظم البيوت المصرية، من خلال ما ذكرته الشيف الشهيرة نجلاء الشرشابي، التي تٌعرف بقدرتها على صٌنع العديد من الوجبات والأطعمة المتنوعة مناسبة لميزانية البيوت المصرية.

أفضل طريقة عمل كريمة الطبخ في البيت.

مقاديركريمة الطبخ.

2 كوب حليب.

- نصف كوب من القشطة.

- ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض الناعم.

- ملعقة كبيرة من النشا.

- ملعقة كبيرة زبدة.

- ربع ملعقة صغيرة ملح.

- لبن.

خطوات عمل كريمة الطبخ بسهولة

الخطوة الأولى: في صحن متوسط الحجم، ابدأي بوضع الكمية المناسبة من الدقيق الأبيض مع إضافة الحليب والملح، والنشا، ثم امزجي المكونات بشكل جيد، للوصل إلى قوام متجانس.

الخطوة الثانية: بعد الانتهاء من تقليب المزيج، ضعيهم في وعاء على درجة حرارة متوسطة، وبشكل تدريجي أضيفي القشطة إلى الخليط، مع الاهتمام بمزجهم باستخدام المضرب اليدوي، لفترة من الوقت وكحد أقصى 5 دقائق.

الخطوة الثالثة: اطفئي النيران عن الوعاء الذي يوجد به الخليط، وبذلك تحصلي على قوام يشبه كريمة الطبخ التي تشتريها من الخارج.

طريقة تحضير كريمة الطبخ بدون إضافة القشطة

بعض ربات البيوت لا تٌفضل إضافة القشطة إلى مزيج كريمة الطبخ، كونها مكلفة أو لا يحبها بعض الأفراد، لذا نقدم لكِ خلال السطور التالية، أفضل طريقة لصنع كريمة الطبخ بدون إدخال القشطة، على خطى الشيف أميرة شنب، من خلال الوصفات المتنوعة التي تٌقدمها خلال البرنامج الخاص بها «أميرة في المطبخ» الذي يُعرض على شاشة قناة «سي بي سي سفرة».

مكونات كريمة الطبخ بدون القشطة

- 100 مللي من اللبن.

- ملعقة متوسطة من عصير الليمون.

- 170 مللي من الزيت النباتي.

- رشة من ملح.

خطوات تحضير كريمة الطبخ بدون إضافة القشطة

الخطوة الأولى:ابدأي بوضع وعاء على درجة حرارة هادئة، على نار هادئة، وامزجي المكونات بشكل جدي وهي الحليب مع الليمون بالإضافة إلى الملح.

الخطوة الثانية: من خلال المضرب قلبي المكونات جيدا حتى تحصلي على قوام مناسب.

الخطوة الرابعة: تأكدي من أن المقادير مٌزجت وأصبحت تٌشبه الكريمة الجاهزة من المحلات، وفي هذه الحالة يٌمكن إضافتها في الأطعمة والأكلات المختلفة.

طريقة عمل كريمة الطبخ بالزبادي

تفضل بعض ربات المنازل، استبدال القشطة بالزبادي في المقادير، لتُعطي مذاقا مختلفًا ولذيذا، وتستعرض «هن» أفضل طريقة لكريمة الطبخ، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي في برنامجها «على قد الإيد».

المقادير:

- كوب من الزبادي.

- حليب كامل الدسم.

- ملعقة كبيرة من النشا.

- 2 ملعقة كبيرة قشطة.

خطوات طريقة عمل كريمة الطبخ بالزبادي

أولًا: ضعي المكونات السابق ذكرها في الخلاط.

ثانيا: امزجي النشا، والزبادي، والحليب مع المقادير.

ثالثا: يٌفضل الاستمرار في خفق المكونات، حتى يٌوصل القوام الخاص بها إلى الشكل المناسب.

رابعا: أضيفي الزبادي إلى المكونات حتى يٌصبح قوام الخليط ثقيل، واغلقي النيران عن الوعاء.

خامسا: ضعي المقادير السابقة في الخلاط الكهربائي وامزجيهم معًا مجددا.

سادسا: يمكن إضافة القشطة إلى المقادير.