القاهرة - الخليج 365
مهنياً: اسبوع مهم استراحة مع وجود الكواكب في العذراء الامور افضل اجواء مساعدة جيدة تسهيلات واحتمال مفاجآت سارة اذا اردت إدخال تغيير او تعديل على روتينك اليومي فهذا هو الوقت الانسب نوعية وقت جيدة جدا اذا كنت حاضراً وجاهزاً البداية مع وجود القمر في الميزان الهوائي الصديق لينضم الى المريخ بين السبت والاثنين الذي يتجانس معك ويتوافق معك ويدعمك ويعطيك طاقة وحظوظ ومعنويات وارباح وفرص متنوعة لتحسين الجوّ العام
عاطفياً: يتوجب عليك التحكم باعصابك والابتعاد عن المواجهات العشوائية حاول ان تقدم بعض التنازلات او التسويات رغبة منك في تلطيف الاجواء المتشنجة بسبب مواجهة كوكب الحب من الاسد للعازب تكون الظروف قاسية على مشاعرك ما يجعلك تميل الى معاملة الحبيب باستخفاف وعدائية
كانت هذه تفاصيل خبر توقعات مولود برج " الدلو "من السبت 16 أيلول الى السبت 23 أيلول 2023 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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