توقعات مولود برج " الحوت"من السبت 16 أيلول إلى السبت 23 أيلول 2023

مهنياً: مفاجآت بالجملة انفراجات حلوة تقدم ونجاح تقوى الطاقات بشكل مميز ثقة بالنفس اكثر اسبوع فعال نشيط يدفعك الى المزيد من العطاء والمفاوضات والاتصالات والمباحثات مع وجود القمر في الميزان الصديق بين السبت والاثنين يلمع نجمك بقوة وتسحر الناس بجاذبيتك وفصاحتك وحماستك وافكارك الخلاّقة فانت مبدع ومهما كان حقل اختصاصك فتلاقي افضل الحلول لأصعب المشاكل بسرعة وذكاء تتابع الحظوظ مع انتقال القمر الى برج العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء

عاطفياً: لا يزال كوكب الحب يتنقل في برج الاسد الصديق ويتحدث عن انفراج وارتياح على الصعيد العاطفي والعائلي فتكون انت الرابح الاكبر من التأثيرات الفلكية الرومنسية والدافئة ومن نوعية الحظوظ واللقاءات المشوقة مع الاصدقاء والاهل والاحبة للعازب ستكون على موعد مع الحب والتناغم والمصالحة وحتى الزواج انه من افضل الاسابيع للتعارف والتلاقي