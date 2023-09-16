موافي يكشف عن طعام يهدد صحة الكبد.. فما هو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل :

الحفاظ على صحة الكبد من الأمور الأساسية التي يجب الالتزام بها، وذلك يكون من خلال اتباع نظام غذائي صحي، والابتعاد عن الأطعمة التي تهدد صحة الكبد.

في هذا الصدد، قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، عبر برنامجه ربي زدني علمًا المعروض على "صدى البلد"، إن الكبد لديه وظائف عديدة، ومن بينها انتاج المادة الصفراوية التي تفكك الدهون في الجسم، و ينظف الجسم من السموم، وغيرها، ولكن عند حدوث خلل في وظائفه وعدم القيام بها بشكل طبيعي تعرضه لخطر الغيبوبة الكبدية.

وأوضح موافي، أن تناول بعض الأطعمة قد تهدد صحة الكبد، ومنها تناول اللحوم بكثرة التي تحتوي على دهون عالية مثل الضأن ولحم الأبل، بسبب البكتيريا التي قد تسبب تعب في خلايا الكبد ويكون صعب عليه تفتيت تلك الدهون، وقد تصل إلى خطر الغيبوبة الكبدية.

وأكد أستاذ الحالات الحرجة، أن علاج غيبوبة الكبد عادة لا يكون صعب، و يبدأ الطبيب في إعطاء المريض المضادات الحيوية صعبة الامتصاص، و تلقي الحقن الشرجية، مع ضرورة تجنب البروتينات بكافة أنواعها للوقاية من تكرار الأمر.

ونهى أستاذ الحالات الحرجة حديثه قائلًا، إن التعرض للملوثات التي قد تصيبك بالبلهارسيا، يمكنها أن تسبب تلف في الاوعية الدموية الموجودة في الكبد، وبالتالي قد ينتج عنها تضخم في الطحال، والإصابة بدوالي المريء، وتنتهي بغيبوبة الكبد، لذا من الضروري الحفاظ على النظافة.