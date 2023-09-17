أبراج النساء الأكثر جاذبية.. هل أنتِ من بينها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الجمال شيء نسبي، ويختلف من شخص لآخر، ومع ذلك، هناك بعض نساء الأبراج تُعتبر أكثر جاذبية من غيرها، وذلك وفقًا لصفات شخصيتها.

وإذا كنت ممن يهتم بعلم الأبراج والفلك، نذكر لكم في السطور التالية أكثر الأبراج جاذبية في النساء، وفقًا لما أوضحته هالة حافظ، خبيرة الأبراج، خلال استضافتها ببرنامج "الستات"، الذي تقدمه الإعلاميتان مفيدة شيحة وسهير جودة، والمُذاع على قناة "النهار".

وتابعت: "تتسم نساء برج الدلو والسرطان بالإحساس المرهف والرومانسية، ما يجعل الرجال ينجذبن إليهن بشدة".

واستكملت: "كما تتميز امرأة العقرب بالكاريزما، ما يجعلها جذابة وتمتلك حضورًا قوياً، كما تتمتع بقدرة على لفت انتباه الآخرين".

وأضافت: "وتتسم امرأة برج العذراء بشخصيتها الجذابة، لذا ينجذب إليها كثير من الرجال من أول مقابلة".

اقرأ أيضا:

حلاوة المولد.. 8 أضرار تحدث لجسمك إذا تناولتها قبل النوم

تضر بخصوبة الرجال.. احذر تناول هذا النوع من البذور

طبق مكرونة ينهي حياة شاب لهذا السبب.. "أهله بيصحوه لقوه مات"

ما سر تشغيل وضع الطيران في الهواتف أثناء الرحلات الجوية؟

بعد فترة من المشاكل والتعب.. 4 أبراج الحظ هيجري وراهم