ما أسباب وأعراض الإصابة بقصور الانتباه وفرط الحركة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - - د ب أ

كشفت الرابطة الألمانية للأطباء المعالجين لاضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة (ADHD) إنه اضطراب نفسي، يحدث بسبب تأخر النمو العصبي، ويبدأ في مرحلة الطفولة، كما أنه قد يصيب البالغين أيضاً.

وأسباب الإصابة باضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة غير معروف على وجه الدقة، ولكن يرجح الأطباء أن العوامل الوراثية والكيميائية العصبية تتفاعل وتؤدي إلى تغيرات في الدماغ، حيث تطرأ تغيرات على عملية نقل مادة "الدوبامين" في النطاقات المسؤولة عن الذاكرة والتعلم.

وأيضا تزيد بعض العوامل من خطر الإصابة وتتضمن التدخين وشرب الخمر أو تعاطي المخدرات أثناء الحمل.

وفي مرحلة الطفولة تتمثل الأعراض الرئيسية لاضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة في قلة الانتباه وفرط النشاط الحركي والاندفاعية، وبالتالي يواجه الأطفال صعوبة في التركيز ويتشتت انتباههم بسهولة، ويكونون أكثر قلقا وإهمالا، وأقل صبراً من الأطفال الآخرين.

وغالبا ما تتوارى الأعراض المميزة لدى البالغين ويحل محلها الاضطراب الداخلي الشديد والتوتر العصبي وسرعة الاستثارة وصعوبة التحكم في الدوافع، بالإضافة إلى صعوبة التخطيط التنظيمي والزمني، وهو ما يتجلى على سبيل المثال في صعوبة الالتزام بالمواعيد.

ويتم علاج اضطراب قصور الانتباه وفرط الحركة بواسطة الأدوية والعلاج النفسي مثل العلاج السلوكي.

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