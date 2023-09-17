الامارات | 90% من المساعدين بالمنازل الألمانية غير مسجلين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة نشرت أمس، أن الأغلبية الشاسعة من المساعدين بالمنازل الألمانية يعملون بشكل غير قانوني.

وقالت دومينيك إنسي، واضعة البحث الذي أجراه معهد الاقتصاد الألماني: «قدرنا لسنوات أن عدد المساعدين بالمنازل الألمانية غير المسجلين والذين يعملون بشكل غير قانوني يبلغ أكثر من 90%».

ووفقاً للدراسة، استعانت نحو 4.3 ملايين أسرة في ألمانيا، بمساعد في المنزل بشكل منتظم أو موسمي في 2021.

وأظهر تقدير المعهد الاقتصادي الألماني أنه في حال تم اقتطاع العدد المعلوم من العاملين الذين يعملون لصالح أنفسهم ويدفعون التأمينات الاجتماعية، فسيتضح وجود 3.9 ملايين أسرة تستعين بمساعدين ولكن الدولة ليست على دراية بهم.