الامارات | فيلم «كذب أبيض» يمثل المغرب في «الأوسكار»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المركز السينمائي المغربي ترشيح فيلم «كذب أبيض» للمخرجة أسماء المدير، للمنافسة على جائزة «أوسكار» أفضل فيلم عالمي في الدورة المقبلة للجوائز الأشهر عالمياً في مجال السينما.

وقال المركز في بيان، إن الفيلم اختير بإجماع الآراء من قبل لجنة مختصة برئاسة المخرجة ومديرة الخزانة السينمائية المغربية نرجس نجار، وعضوية سبعة من الأسماء البارزة في مجال صناعة السينما.

وأضاف أن الفيلم كان أحد خمسة أفلام تقدمت للمنافسة على الترشيح، لكن شروط أكاديمية فنون وعلوم السينما الأميركية المانحة للجائزة انطبقت على ثلاثة منها فقط، قبل اختيار «كذب أبيض».

وكان الفيلم قد عرض في مايو الماضي في مهرجان «كان» السينمائي ضمن قسم «نظرة ما»، ليشارك بعدها في مهرجانات أوروبية وعربية. وتعلن الأكاديمية في ديسمبر القائمة الأولية للأفلام المتنافسة على «أوسكار» أفضل فيلم عالمي، والتي ستضم 15 فيلماً قبل إعلان القائمة القصيرة في يناير، والمكونة من خمسة أفلام. ويحق لكل دولة ترشيح فيلم كل عام للمسابقة المخصصة للأفلام الناطقة بغير الإنجليزية، والتي أنتجت خارج أميركا.