الامارات | «اليونسكو» تدرج مواقع أوكرانية على قائمة التراث العالمية المُعرّضة للخطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، ثلاثة مواقع تاريخية في مدينتي كييف ولفيف التي تدمرهما الحرب، على قائمة التراث العالمي المعرضة للخطر، أول من أمس، نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا.

وجرى إدراج كاتدرائية القديسة صوفيا البديعة بالعاصمة الأوكرانية ومتحفها المجدد «بيشيرسك لافرا» على قائمة المواقع المعرضة للخطر، إضافة إلى بلدة لفيف القديمة التاريخية.

وذكرت لجنة التراث العالمية بالمنظمة الثقافية التابعة للأمم المتحدة، في اجتماع بالرياض في السعودية، أن المواقع «ذات القيمة التاريخية المميزة» تتعرض لتهديد دائم منذ بدء الحرب مطلع العام الماضي. وأوضحت الرئيسة الألمانية للجنة «اليونسكو»، ماريا بومر، أنه «يجب على المجتمع الدولي ألا ينظر إلى الناحية الأخرى عندما يتعرض تراثنا الإنساني المشترك للاعتداء».

وأشارت إلى أن الحرب تشكل أيضاً خطراً على كنوز أوكرانيا الثقافية التي تتعرض للنهب.

وأضافت أنه «يتعين على المجتمع الدولي أن يعمل معاً عن كثب، لوقف التجارة غير القانونية في السلع الثقافية ومحاسبة أولئك المسؤولين».