الامارات | هيو جاكمان وديبورا لي فيرنس: قررنا الانفصال

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الممثل الأسترالي هيو جاكمان، مؤدي شخصية (ولفيرين) في سلسلة أفلام «إكس مان»، وزوجته ديبورا لي فيرنس، انفصالهما بعد زواج دام 27 عاماً.

وقالا في بيان مشترك تلقته مجلة «بيبول» المتخصصة في أخبار المشاهير: «لقد قررنا الانفصال ليتابع كلّ منّا تطوّره على الصعيد الشخصي».

وفي هذا البيان الذي من المتوقّع أن يكون الوحيد عن موضوع انفصالهما، أكد الزوجان أنهما «كانا محظوظين بالعيش معاً ثلاثة عقود تقريباً كثنائي في زواج مذهل تسوده المحبة».

وأضافا: «نبدأ هذه المرحلة الجديدة بامتنان وحب ولطف».

وكان الممثلان قد التقيا سنة 1995 خلال تصوير مسلسل «كوريلي»، ثم تزوجا بعد عام.

وفي تلك المرحلة، كانت ديبورا لي فيرنس قد حققت شهرة، خصوصاً بفضل دورها في فيلم «شايم»، بينما كان هيو لايزال متخرّجاً حديثاً يحمل إجازة في الدراسات الفنية الدرامية.

وحقق هيو شهرةً عالمية عام 2000، عقب تأديته دور (ولفيرين) في الجزء الأول من سلسلة «إكس مان»، توازياً مع مسيرته المهنية على مسارح برودواي. ولهيو (54 عاماً) وديبورا (67 عاماً) ابن هو (أوسكار - 23 عاماً)، وابنة تُدعى

(آفا - 18 عاماً). وقالا في البيان إنّ «عائلتنا كانت وستبقى دائماً أولويتنا الأهم».