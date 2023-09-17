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الامارات | خضراوات عملاقة.. بصلة تحطم الأرقام.. ويقطينة وزنها 102 كغم

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لندن ■ وكالات 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن خضراوات عملاقة.. بصلة تحطم الأرقام.. ويقطينة وزنها 102 كغم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عرضت ثمرة بصل عملاقة تزن نحو تسعة كيلوغرامات في معرض هاروجيت لزهور الخريف في شمال إنجلترا.

وتم عرض الثمرة، التي يمتلكها جاريث جريفين، وتزن 8.97 كيلوغرامات في معرض الزهور في قاعة «نيوباي هول آند غاردنز» بالقرب من ريبون في نورث يوركشاير.

ووقف المزارع سعيداً أمام العدسات لالتقاط صورة له مع أثقل بصلة، إذ حطم الرقم القياسي السابق.

وكانت ثمار ضخمة من الكرنب والكوسا والبنجر (الشمندر) من بين الخضراوات التي شاركت في مسابقة الخضراوات العملاقة، التي نظمتها جمعية الشرف الإنجليزية الوطنية في معرض الزهور.

وفاز كريس باريش بجائزة لثمرة اليقطين (القرع) العملاقة التي قدمها والتي يبلغ وزنها 102 كيلوغرام. وينظم معرض هاروجيت للزهور مرتين في كل عام في شهري أبريل وسبتمبر. وسيختتم المعرض اليوم، ومن المتوقع أن يصل عدد زوّاره إلى نحو 30 ألف زائر.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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