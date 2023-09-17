ممنوعات للطلاب مع بداية العام الدراسي.. «بلاش سكريات واهتموا بالخضروات»

القاهرة - سمر حسين - ماما

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد، الذي ينطلق في 30 سبتمبر الجاري، ويستمر حتى الخميس 25 يناير 2024، وفي إطار ذلك، قدمت خبيرة إتيكيت بعض النصائح للتعامل مع الأطفال وقت الدراسة.

ممنوعات في الدراسة

وقالت أمينة شلباية، خبيرة الموضة والتجميل، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنه بمناسبة رجوع المدارس، هناك بعض الأمور التي لا يفضل فعلها مطلقا، من بينها التالي:

- عدم النوم متأخرًا من أجل الاستيقاظ في وقت مبكر، وحتى لا يحدث تأخير على موعد المدرسة.

- مرفوض ترتيب ملابس المدرسة والبحث عن النواقص خلال الصباح، والأفضل التجهيز في وقت كافٍ ليلًا بشكل مرتب و«مكوي».

- مرفوض الذهاب إلى المدرسة دون شكل مهندم؛ فيجب غسل الوجه وتوضيب الشعر.

- يجب الإفطار في الصباح قبل الذهاب إلى المدرسة.

- عند الرجوع من الدراسة، ممنوع أن يظل الأبناء بملابس المدرسة طوال النهار.

- عدم تأجيل واجبات المدرسة لآخر وقت، فعند الرجوع من المدرسة يمكن تناول الغداء وبعد ذلك القيام بكافة الواجبات.

- يجب النوم مبكرًا وتناول الأطعمة الصحية التي تساعد على التركيز.

ووفق وزارة التربية والتعليم، فإن مواعيد دخول المدارس يوم 30 سبتمبر المقبل، على أنّ تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، 14 يناير من العام المقبل، ويكون 27 من الشهر ذاته هو موعد بدء إجازة الفصل الدراسي الأول، لمدة أسبوعين.

وعن مواعيد دخول الجامعات، ينطلق العام الدراسي بكافة الكليات والمعاهد 30 سبتمبر الجاري، لتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات في 9 يناير 2024.

نظام صحي يساعد الأطفال

ومع بداية الدراسة، على الأمهات الحفاظ على صحة الأبناء، وهو ما أوضحه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، خلال حديثه مع «هن».

ومن بين النصائح التي قدمها «الحداد»، لأطعمة تعمل على تقوية المناعة والتركيز، الآتي:

- تقديم نظام غذائي سليم وصحي يحتوي على كمية من البروتين قليل الدسم.

- الابتعاد عن المواد الحافظة والسكريات والوجبات سريعة التحضير.

- ومصادر البروتين المفضل تناولها الدواجن والبيض والسمك.

- الابتعاد عن تناول كميات كبيرة من الدهون التي تزيد من نسبة الكوليسترول في الدم ومن شأنها أن تؤثر على المناعة.

- تناول السلطة الخضراء.

- تناول الخضراوات الغنية بفيتامين سي مثل الفلفل بكل ألوانه، والفواكه، خاصة الجوافة والبرتقال والكيوي.

- الاعتماد في النظام الغذائي على البقوليات الغنية بالزنك مثل الفول السوداني.