كيفية تحضير الجبنة البيضاء بالمنزل.. «مش هتاخد منك غير 10 دقائق»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الجبنة البيضاء من الأطعمة المميزة لدى الكبار والصغار، ويقبل كثير على شرائها لمذاقها اللذيذ، إلا أنّ ربات المنزل تحرص على تحضيرها في المنزل، من خلال مكونات سهلة بسيطة موجودة في كل بيت، لذا يستعرض «هن»، طريقة تحضير الجبنة البيضاء في المنزل، بدلًا من شرائها من السوبر الماركت على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

بـ4 مكونات فقط.. حضري الجبنة البيضاء في البيت

وصفة سهلة وبسيطة لتحضير الجبنة البيضاء في البيت، ولا تحتاج ربه المنزل سوى لـ3 مكونات للحصول على الجبنة البيضاء في دقائق معدودة، فالأمر لا يستغرق الكثير من الوقت، إلا أنّ النتيجة النهائية تكون مذهلة ومحببة للأطفال، لذا نستعرض المكونات اللازمة لتحضير الجبنة البيضاء في المنزل فيما يلي:

- كيلو لبن.

- زيت ذرة.

- ربع كوب خل.

- ملح.

طريقة تحضير الجبنة البيضاء في المنزل

-إحضار إناء ووضع مقدار اللبن به على نار متوسطة حتى يسخن.

- يضاف الخل تدريجيًا إلى اللبن، ويُقلب لبضع دقائق على النار.

- يُلاحظ تكون مجموعة من التكتلات على السطح الخارجي وتنفصل عن اللبن تدريجيًا.

- العمل على تصفية اللبن بواسطة مصفاة بها قطعة من الشاش.

- تعلق التكتلات في الجزء العلوي من المصفاة ويتم وضعها بالخلاط الكهربائي وضربها جيدًا.

- يتم إضافة الزيت تدريجيًا إلى الخليط الموجود في الخلاط، حتى الحصول على قوام ناعم.

- توضع الجبنة في إناء محكم وغلقه جيدًا وحفظه في الثلاجة لحين الحاجة إليه.

تحضير الجبنة البيضاء في 10 دقائق بالمنزل

يمكن تحضير وصفة الجبنة البيضاء في المنزل في 10 دقائق فقط، من خلال المكونات التالية:

- 3 كيلوات من الحليب.

- 3 نقاط من المنفحة.

- ملح.

خطوات تحضير الجبنة البيضاء في 10 دقائق

وضع اللبن على النار وتركه قليلًا حتى يهدأ.

- إضافة المنفحة والملح تدريجيًا إلى اللبن.

- تغطية الحليب وتركه حتى انفصال الشرش عن اللبن.

- الحصول على كمية الشرش المكونة والعمل على تقطعيها إلى مكعبات وحفظها في الثلاجة.

يمكن تقديم الجبنة البيضاء كوجبة إفطار أساسية أو وضعها داخل اللانش بوكس، كأكلة لا غنى عنها للأطفال بالتزامن مع قرب بدء العام الدراسي الجديد، ويفضل تقديمها مع شرائح الطماطم والخيار والزيتون، أو وضعها داخل أرغفة الفينو كساندويتشات.