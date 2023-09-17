سرطان الغدة الدرقية.. إليك ما يجب أن تعرفه

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–

سرطان الغدة الدرقية هو سرطان يتطور من أنسجة الغدة الدرقية؛ حيث تنمو فيه الخلايا بشكل غير طبيعي ويكون لديها القدرة على الانتشار في أجزاء أخرى من الجسم.

وأسباب الإصابة بسرطان الغدة الدرقية تكمن في التعرض للإشعاع في سن مبكرة وتورم الغدة الدرقية ونقص اليود وتاريخ الأسرة المرضي، بحسب المركز الألماني لأبحاث السرطان.

وتتمثل أعراض سرطان الغدة الدرقية في تضخم الغدد الليمفاوية وتورم الرقبة وصعوبات التنفس والبلع وبحة في الصوت.

وينبغي استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي يشمل العلاج باليود المشع والجراحة مثل استئصال الغدة الدرقية.

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