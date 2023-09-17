آلام الظهر المستمرة علامة على إصابتك بهذا النوع من السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سرطان العظام هو نوع نادر من السرطان يبدأ في العظام، لذا يعد اكتشافه مبكرا أمرًا أساسيًا.

ومن الأعراض الأكثر شيوعًا آلام العظام المستمرة والتورم والكسور غير المبررة وقلة الحركة.

وتعد آلام الظهر، وخاصة أسفل الظهر شائعة جدًا، ولكن إذا كان الألم مستمرًا أو مرتبطًا بعوامل أخرى مثيرة للقلق، فيجب استشارة الطبيب، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضح الطبيب العام "تشون تانج" البالغ من العمر 47 عاما، ومن ليثام، لانكشاير بالمملكة المتحدة 3 مؤشرات يجب على الشخص الذي يعاني آلام الظهر أخذها بعين الاعتبار عند الاشتباه بسرطان العظام.

خاصة إذا كنت تعاني آلام الظهر المستمرة والشديدة والتي لا تخف مع الراحة أو مسكنات الألم يجب استشارة الطبيب فورا.

تابع: "الألم المرتبط بسرطان العظام غالباً ما يصبح أسوأ تدريجياً مع مرور الوقت".

أضاف: أن آلام سرطان العظام غالباً ما تكون موضعية في منطقة معينة من العمود الفقري أو عظم معين".

استكمل: "قد يكون الألم عميقًا ومؤلمًا ومستمرًا".

ويمكن أن يكون ألم سرطان العظام أكثر وضوحًا في الليل أو في أثناء فترات النشاط البدني.

لذا إذا لاحظت أن آلام ظهرك تزداد سوءا في الليل ولا تتعلق بإصابة حديثة، فقد يكون ذلك مصدرا للقلق".

كما نصح تانج بالانتباه إلى أي أعراض إضافية، مثل التورم أو الألم أو ظهور كتلة ملحوظة بالقرب من مكان الألم، حيث يمكن أن تكون هذه علامات على وجود ورم في العظام.

وإذا كان لديك تاريخ شخصي للإصابة بالسرطان أو تاريخ عائلي للإصابة بسرطان العظام، فقد تكون في خطر أكبر.

وعلى الرغم من أن سرطان العظام يحدث في أي عمر، إلا أنه يتم تشخيصه بشكل أكثر شيوعًا عند الأطفال والشباب.

لذا إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من آلام الظهر المستمرة التي لا تتحسن مع العلاجات، فاستشر الطبيب.

ومن المهم أن نتذكر أن العديد من أسباب آلام الظهر لا ترتبط بالسرطان، مثل إجهاد العضلات، أو الانزلاق الغضروفي، أو التهاب المفاصل العظمي.

ومع ذلك، إذا كنت قلقًا بشأن احتمالية الإصابة بسرطان العظام، أو إذا لم يتحسن ألم ظهرك بمرور الوقت والعلاجات الأساسية، فاستشر الطبيب المختص.

ويمكنهم إجراء تقييم شامل، والذي قد يشمل دراسات التصوير (مثل الأشعة السينية أو المقطعية أو التصوير بالرنين المغناطيسي) وربما أخذ خزعة إذا لزم الأمر لاستبعاد أو تشخيص سرطان العظام.

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