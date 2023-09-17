اعرفي طريقة حساب ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب.. خبير الشعبة يوضح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

العديد من السيدات تحرص على الاستثمار في الذهب، إذ إنه سلعة أساسية ومهمة للتزيين أو الادخار، وتلاحقها رغبة مستمرة في شراء المعدن الأصفر، خاصةً السبائك الذهبية لما لها من أولوية عند الادخار، وتمثل تساؤلات كثيرة بشأن طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب.

طريقة احتساب ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب

ومن جهته، عبر وصفي واصف، مستشار شعبة الذهب باتحاد الصناعات، في حديثه لـ«هُن»، أنّ ضريبة القيمة المضافة تُحسب على المصنعية وليس على الخامة نفسها، قائلا: «احتساب ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب، هي ضريبة قطعية غير متغيرة على كل سبيكة، وتبلغ 8 جنيهات ونصف على سعر العيار 21، بينما تبلغ 11 جنيهًا على سعر العيار 18، وتبلغ على العيار 24، نحو 9 جنيهات ونصف»، أي أنها ثابتة على كل عيار.

وأضاف «واصف»، أن متوسط ضريبة القيمة المضافة على سبائك الذهب وزن 50 و100 جرام، يبلغ 10.84 جنيه ومع إضافة الدمغة يكون إجمالى الضريبة والدمغة 11.25 جنيه، أي أن السبائك وزن 50 جرامًا و100 جرام تخضع لضريبة الـ14%.

أسعار جرام الذهب اليوم

ووفقًا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، أسعار الذهب اليوك كالتالي:

- سعر جرام الذهب عيار 14، سجل اليوم 1453 جنيهًا للشراء.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، 1880 جنيهًا للشراء.

- سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، في بداية التعاملات الصباحية 2180 جنيهًا للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 22، 2284 جنيهًا للشراء، وذلك دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية التعاملات الصباحية، 2491 جنيهًا للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

- سعر الجنيه الذهب اليوم، 17 ألفًا و440 جنيهًا للشراء، دون احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

شراء وبيع الذهب

وأوضح «واصف»، أن أسواق الذهب المحلية، ستشهد حالة من الاستقرار، والخوف من البيع والشراء لا يجب في هذه الحالة: «في حالة الاستقرار تحسب قيمة الدهب وهتعرف السعر والفرق هل مناسبًا لها أم لا، وفي كل الأحوال السعر الحالي مختلفًا عن سعر الشراء، وشراء السبيكة يجب أن يكون بغرض الادخار لفترة طويلة لا لغرض الزينة، والاستثمار فيها أفضل».