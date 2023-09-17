علامة تحذيرية في الأذن تكشف ارتفاع الكوليسترول في الدم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الكوليسترول مشكلة صحية تؤثر على الكثير من الأشخاص ويعد ارتفاعه علامة تحذيرية خطيرة وتجاهلها يؤدي إلى مشاكل صحية عديدة.

ووفقا للخبراء يحتاج الجسم الكوليسترول وهو مادة شمعية موجود في الدم لبناء خلايا صحية، ولكن مستوياته المرتفعة تكون علامة خطيرة على القلب، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ومع ارتفاع نسبة الكوليسترول تتراكم رواسب دهنية في الأوعية الدموية، ما يجعل من الصعب تدفق الدم عبر الشرايين ومن ثم الوفاة بسبب نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ويطلق عليه اسم القاتل الصامت لأنه لا يحتوي على الكثير من الأعراض التحذيرية قبل أن يسبب أضراراً، وقد يمكن التعرف عليه من خلال الأذن.

كيف يؤدي فقدان السمع إلى ارتفاع الكوليسترول؟

العلامة التحذيرية الأقل شهرة لارتفاع الكوليسترول هي فقدان السمع، لذا لا ينبغي تجاهل عدم القدرة على السمع.

كما أن فقدان السمع الناجم عن ارتفاع الكوليسترول يميل إلى الحدوث تدريجيا وغالبا ما يؤثر في كلتا الأذنين بالتساوي.

كيف يبدأ؟

عندما يؤثر ارتفاع الكوليسترول على تدفق الدم، فإنه يتسبب في عدم حصول مناطق مثل الأذن الداخلية على الأكسجين والمواد المغذية اللازمة لتعمل بشكل صحيح.

وعندما لا تحصل الأذن الداخلية على ما يكفي من تدفق الدم ومستويات الأكسجين المناسبة تبدأ خلايا الشعر في التعرض لأضرار دائمة وغير قابلة للإصلاح.

ومن ثم كلما ارتفعت نسبة الكوليسترول في النظام الغذائي للشخص ازدادت فرصة إصابته بفقدان السمع.

كيفية الوقاية من ارتفاع الكوليسترول؟

إذا كنت قد بدأت تعاني من مشاكل بسيطة في السمع يجب استشارة الطبيب لإجراء الفحوصات اللازمة للحصول على التشخيص المناسب.

وبصرف النظر عن الأدوية هناك بعض التغييرات في نمط الحياة يمكنك إجراؤها للشعور بأنك أكثر لياقة وتشمل:

تناول الأطعمة الصحية للقلب:

قم بتغيير نظامك الغذائي وفقا لاحتياجات جسمك وقلل من الدهون المشبعة الموجودة بشكل رئيسي في اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان كاملة الدسم، لأنها تزيد نسبة الكوليسترول.

والابتعاد عن تناول الدهون المتحولة وتأكد من تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف القابلة للذوبان والبروتين والفيتامينات.

ممارسة الرياضة:

من المهم القيام بما لا يقل عن 30-45 دقيقة من التمارين الرياضية والنشاط البدني، وهذا يساهم في رفع نسبة كوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة "الجيد".

الإقلاع عن التدخين:

الإقلاع عن التدخين يحسن مستويات الكوليسترول ويوازن مستويات ضغط الدم.

فقدان الوزن:

تعتبر زيادة الوزن أو السمنة عامل جذب كبير لارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم، لذا توقف عن تناول الوجبات الخفيفة والأطعمة المصنعة والإكثار من الحركة لفقدان الوزن.

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