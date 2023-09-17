علامات مبكرة لسرطان الرأس.. دليلك لاكتشاف المرض مبكرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

سرطان الرأس هو نمو غير طبيعي للخلايا في الدماغ أو النخاع الشوكي، وهناك علامات أولية إذا ظهرت عليك يجب ألا تتجاهلها أبدا.

وفي السطور التالية، نذكر لكم أسباب وأعراض، والمضاعفات الصحية لسرطان الرأس، وفق ما أورد موقع "Mayo Clinic".

- الأعراض:

صداع في الرأس يكون أشد في الصباح.

صداع يتكرر حدوثه كثيرًا ويبدو أكثر حدة.

الغثيان أو القيء.

مشكلات في العين، مثل ضبابية الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية الجانبية.

فقدان الشعور أو الحركة في أحد الذراعين أو إحدى الساقين.

صعوبة الاتزان.

مشكلات التحدث.

الشعور بالتعب الشديد.

مشكلات الذاكرة.

تغيرات في الشخصية أو السلوك.

نوبات الصرع.

مشكلات في السمع.

الدوخة أو الشعور بالدوار.

الشعور بالجوع الشديد وزيادة الوزن.

- الأسباب:

يحدث سرطان الرأس عندما تتعرض الخلايا الموجودة في الدماغ أو القريبة منه لتغيرات في الحمض النووي.

ويحمل الحمض النووي للخلية التعليمات التي توجه الخلية للأوامر والتعليمات المطلوب تنفيذها.

وتؤمر التغيرات الخلايا بالنمو بسرعة ومواصلة دورة حياتها في الوقت الذي تموت فيه الخلايا السليمة كجزء من دورة حياتها الطبيعية.

ويؤدي ذلك إلى وجود كثير من الخلايا الزائدة في الدماغ، وقد تشكل الخلايا نموًا يُسمى ورمًا.

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