لقطات من عقد قران محمود حجازي.. «شقيق زوجتي أصبح أخي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقد قران الفنان محمود حجازي، أمس، وشارك جمهوره الاحتفال من خلال عدد من الصور عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وذلك بنشره أولى اللقطات التي جمعتهما، وأظهرت فرحته بها، وتفاعل عدد كبير من مستخدمي «السوشيال مديا»، في مصر والدول العربية، مبتهجين له فرحين به، معجبين بإطلالة فستان عروسه المتميز.

عقد قران محمود حجازي

وظهرت زوجة محمود حجازي، مرتدية فستان باللون الأبيض، الذي جاء بتصميم أنيق ومزين بالتل، مع نقوشات أسفل الفستان، وطرحة كبيرة وأكمام شفافة، مع اعتمادها على تسريحة الشعر الانسيابي، المحكم من الأمام، ووضعها لمسات ناعمة وبسيطة من الماكياج، مع الخاتم ذو الشكل البسيط، ليتناسب مع إطلالتها الجذابة.

وشارك «حجازي» منشورًا، علق عليه قائلا: «الحمد لله كتبنا الكتاب، ربنا يخليكِ ليا ويبارك لي فيكِ يارب»، مما جعل الجميع ينجذب لعقد قران الفنان، ويقدم التهنئة لهم بشدة، وكان من أبرزهم الفنانة سوسن بدر وميرنا نور الدين وراندا البحيري.

وعقد قران محمود حجازي بعد عدة أيام من ظهوره عبر «إنستجرام»، بصورة تجمعه مع فتاة، تظهر فيها إيديها مزينة بالمحابس وباقة من الورد الأحمر، دون الكشف عن هويتها، ونشر صورة ليده ويدها وعلق عليها «بحبك».

قران محمود حجازي

وفي فيديو آخر شاركه الفنان محمود حجازي، ظهرا فيه ويلتف من حولهما عربة فيها شقيق زوجته، معلقًا: «شقيق زوجتي أصبح الآن أخي، شكرًا لك على الجو الرائع من الاحتفال»، ليعجب الجميع بعقد قران محمود حجازي، وأوضحت لقطات عقد القران ظهورها رفقته وهما في فرحة وبهجة كبيرة.

من هي زوجة الفنان محمود حجازي

بحسب الحساب الرسمي لها، على موقع تبادل الصور «إنستجرام»، فهي:

- تدعى رنا زروق.

- تعمل زوجة الفنان محمود حجازي في مجال بعيد عن الفن، فهي من خارج الوسط الفني.

- تعيش في أمريكا.

- حصلت على البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسة.

- حصلت على دكتوراه في القانون.