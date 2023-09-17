بعد انخفاض أسعار 5 سلع أساسية في الأسواق.. نصائح للشراء والتخزين

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكثير من السلع الغذائية التي يتداولها المواطنون بشكل يومي ودائم، انخفضت أسعارها في عدد من الأسواق، أبرزها الشاي والأرز والفول والعدس، ولا تعرف الأمهات كيفية التعامل مع هذه السلع عند الشراء، لذلك نقدم لكم من خلال «هُن»، السلع المنخفضة أسعارها، وطريقة الشراء الصحيحة ونصائح للتخزين.

انخفاض 5 سلع أساسية في الأسواق

حسبما أفادت بوابة الأسعار الرسمية، التابعة لمجلس الوزراء، فإنه انخفضت أسعار عدد من السلع الأساسية، وهي كالتالي:

- انخفاض سعر كيلو الشاي الأكثر تداولًا بين المواطنين نحو 2 جنيه في صباح اليوم، إذ بلغ أدنى سعر له 182.51 جنيه، في حين وصل سعره الأعلى لـ211.17 جنيه.

- انخفض سعر كيلو الأرز المعبأ بواقع 0.65 جنيه منذ صباح اليوم، وبلغ سعره الأدنى على بوابة الأسعار الرسمية التابعة لمجلس الوزراء 23.38 جنيه، في حين وصل سعره الأقصى لـ26.29 جنيه، بينما يجرى تداوله في الأسواق بسعر 25.76 جنيه.

- انخفض أسعار كيلو الفول المعبأ بواقع 0.29 قرشا، حتى بات يباع في الأسواق بسعر 39.49 جنيه، وهو سعره الأدني، بنسبة انخفاض وصلت لـ0.73%.

- انخفاض سعر كيلو الفول المجروش بواقع 1.82 جنيه؛ إذ انخفض سعر كيلو الفول المعبأ المجروش بواقع 1.82 جنيه، حتى بات يباع في الأسواق بسعر 36.24 جنيه، ونسبة انخفاض وصلت لـ4.78%.

- انخفض سعر كيلو العدس المعبأ الصحيح 0.26 جنيه، حتى وصل سعره في الأسواق 48.25 جنيه، ووصل سعره الأدنى لـ48.25 جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 0.54%.

نصائح عند شراء السلع

قدمت مروة شعير، خبيرة التغذية بمعهد تكنولوجيا وبحوث الغذاء، نصائح في حديثها لـ«هُن» عند شراء السلع، قائلة إنه يجب عند شراء العدس والفول والأرز، أن يكون في مستوى احتياجات المنزل، مع التأكد من المصدر عند الشراء، والتأكد من طريقة الاستخدام والتخزين والصلاحية، ومراجعة وقراءة كتيبات الضمان للتحقق من شروط الشراء الصحيحة.

نصائح التخزين

ونصحت خبيرة التغذية، بخطوات عند تخزين أنواع مختلفة من الأطعمة:

- شراء السلع والمنتجات الغذائية بما يتناسب مع القدرة المادية للأسرة.

- تقسيم السلع الغذائية بما يتناسب مع العادات الصحية.

- ينبغي شراء السلع بشكل مفرد، وذلك لأن تخزينها بكميات كبيرة يفقدها قيمتها.

- شراء السلع والمنتجات على قدر ما تحتاجه الأسرة فقط.

- توفير الاحتياجات من السلع بشكل يومي، ولا داعي لشرائها بكميات كبيرة وتخزينها.

- التخزين لن يكون مجديًا، لأنه يفقد السلعة قيمتها، والتسبب في عدم توافرها بالشكل المطلوب.