الامارات | رسب بامتحان القيادة 12 مرة فقرر اللجوء لحيلة.. وهذا ما صنعه الفاحص «المتساهل»؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعدما أصيب رجل غاني يعيش في بلجيكا بالإحباط الشديد من فشله المستمر في الامتحان النظري من اختبار قيادة سيارة، قرر أخيراً أن يستعين بصديق للقيام بهذه المهمة عنه، ولكن دون أن تكون النهاية كما رغب الاثنان.

ووفقاً لصحيفة «لا ليبر» البلجيكية، كان سيرج، وهو مهاجر غاني يعيش في جرامونت ببلجيكا، يكافح من أجل اجتياز امتحان رخصة القيادة لأكثر من عام، لاسيما في الجزء النظري منه.

ورغم أن الرجل يحمل بالفعل رخصة قيادة في وطنه، لكنه لم يتمكن من استخدامها لقيادة سيارة في بلجيكا، إذ كان عليه إجراء الاختبارين النظري والعملي، وكان الجزء النظري من الامتحان بالتحديد يسبب له بعض الصداع الشديد؛ خصوصاً أنه حاول الاختبار وفشل فيه 12 مرة، لكنه لم يستطع أن يستسلم، لأن الحصول على رخصة قيادة كان سيوسع له خيارات العمل.

وفي النهاية، حاول الغش، وبدأ يبحث عن شخص بمظهر مماثل لإجراء الاختبار نيابة عنه، وبعد فترة، التقى سيرج بجوليان، وهو زميل مهاجر من أصل كونغولي، وعلى الرغم أن الشبه بينهما ليس متطابقاً، قرر سيرج الاستعانة به، لأنه أجرى الامتحان ونجح به. واتفق الاثنان على أن إجراء الاختبار في مونس، بمنطقة والونيا البلجيكية، كان أفضل لأن الممتحنين في المنطقة الناطقة بالفرنسية كانوا أكثر تساهلاً من أولئك في فلاندرز.

لكن تقييمهم لتساهل الفاحصين كان خاطئاً. بمجرد أن أعطى جوليان بطاقة هوية سيرج لأحد الممتحنين في غرفة الامتحان، عرف أنه وقع في ورطة. فبدلاً من مجرد النظر إليه، وتمريره لقاعة الامتحان، تفحص الشخص جوليان عن كثب ولاحظ الاختلافات في الوجه بينه وبين صاحب البطاقة، ليتم احتجاز الرجلين في نهاية المطاف ومثلا أمام قاض مؤخراً.

وقال المدعي العام عن سيرج في المحكمة أنه «لولا يقظة هذا الشخص (الفاحص)، لكان (المتهم) حصل على رخصة القيادة الخاصة به، على الرغم من أنه غير قادر على القيادة على طرقاتنا».

واتهم الرجل الغاني بالاحتيال على الهوية، على الرغم من أنه استخدم بطاقة هويته الحقيقية.

وأوضح المدعي العام أنه بمجرد أن أصبحت هويته في يد جوليان المشارك لصالح سيرج، أصبحت مزورة من الناحية الفنية. ويواجه الآن عقوبة السجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، أما فيما يتعلق بالشخص الثاني جوليان، فطلب المدعون له 200 ساعة عمل في خدمة المجتمع.

وقال محامي سيرج للصحيفة إن موكله لم يحصل بعد على رخصة القيادة، لكن سيعمل في شركة تعبئة محلية يمكنه الوصول إليها بالقطار.