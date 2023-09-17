لا تهمل هذه الأعراض علامة على مشكلة في الدماغ والأعصاب.. تحذير مهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

الدماغ هو مركز الجهاز العصبي، وهو المسؤول عن جميع وظائف الجسم، بما في ذلك التفكير والحركة والشعور.

عندما يتعرض الدماغ للضرر، يؤدي ذلك إلى مجموعة متنوعة من الأعراض، وفق ما ذكر موقعي "Prevention"، و"Webmd".

- الشعور بالخدر أو الوخز:

الشعور بالخدر والتنميل في اليدين والقدمين علامة مبكرة على تلف الأعصاب.

- الارتباك والصداع:

يسبب التهاب الأوعية الدموية في الدماغ إلى الارتباك والنوبات والصداع وفقدان الوعي.

- رعشة اليدين:

رعشة اليدين من العلامات المبكرة التي تنذر بمرض باركنسون، ويحدث بسبب تدهور الأعصاب الموجودة في المنطقة المركزية من الدماغ ببطء، مما يسبب مشاكل في الحركة والتنسيق.

- التقلبات المزاجية:

مرض هنتنجتون، هو اضطراب عصبي وراثي يسبب تدمير خلايا الدماغ، ومن أعراضه الخرف وصعوبة التحكم المشي، فضلا عن تقلبات المزاج، والاكتئاب.

- مشكلات في الرؤية:

تحدث الإصابة بالسكتة الدماغية عندما ينقطع فجأة تدفق الدم والأكسجين إلى منطقة من أنسجة المخ، ما تسبب مشكلات في الرؤية والكلام.

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